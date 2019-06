Xiaomi Mi Band 4, uscita, prezzo, specifiche e funzioni

La Xiaomi Mi Band 4 è stata presentata ufficialmente in Cina, in due diverse varianti.

Si tratta di un’evoluzione della popolare Xiaomi Mi Band 3 , rispetto alla quale offre alcuni miglioramenti significativi.

Il famoso prodotto indossabile di Xiaomi potrebbe non avere tutte i frizzi e i lazzi di dispositivi più rinomati come il Fitbit Charge 3 o il Samsung Gear Fit 2 Pro, ma compensa eventuali mancanze (non molte) con un prezzo incredibilmente basso.

Xiaomi Mi Band 4, data di uscita e prezzo

Cominciamo con le cattive notizie: ancora non sappiamo quando la Xiaomi Mi Band sarà ufficialmente disponibile in Europa. Per il momento sarà distribuita in Cina a partire dal 16 giugno.

Xiaomi non ha comunicato un prezzo ufficiale per gli altri territori, né una data ufficiale per la disponibilità fuori dal paese di origine. Abbiamo chiesto ai rappresentanti dell’azienda di tenerci informati a riguardo.

Il più economico dei due modelli di Xiaomi Mi Band 4 costa in Cina 169 CNY, vale a dire circa 22 euro. Il modello più costoso, equipaggiato di chip NFC, costa invece 229 CNY, cioè 30 euro circa.

I prezzi per l’Europa probabilmente saranno leggermente più alti rispetto al cambio vero e proprio che abbiamo preso in considerazione, ma in confronto alla concorrenza la Xiaomi Mi Band 4 dovrebbe restare comunque sfacciatamente vantaggiosa.

Xiaomi Mi Band 4, design e display

Uno degli aggiornamenti più rilevanti rispetto alla Mi Band 3 è l’introduzione di uno schermo AMOLED a colori, sulla Xiaomi Mi Band 4. Ha una diagonale da 0,95” e risoluzione 120x240. È la prima volta che quest’azienda sceglie uno schermo a colori per un fitness tracker.

È anche uno schermo più grande rispetto all’anno scorso, ma vale la pena notare che è comunque relativamente piccolo rispetto a tanti altri prodotti in commercio. È anche un touchscreen, quindi si può passare da una funzione all’altra semplicemente facendo scorrere un dito.

Il nuovo schermo a colori ha permesso a Xiaomi di integrare dei veri e propri quadranti intercambiabili, che rendono possibile un nuovo livello di personalizzazione.

Al momento ce ne sono ben 77 tra cui scegliere, e Xiaomi potrebbe aggiungerne altri in futuro. Lo schermo è protetto da vetro con curvatura 2.5D, che garantisce una certa resistenza agli urti.

Il design è molto simile a quello della Mi Band 2, con un cinturino in silicone che rende il dispositivo piuttosto stabile. Estrarre la parte elettronica e inserirla in un cinturino nuovo è piuttosto facile.

Quanto ai cinturini, ci saranno molti colori tra cui scegliere, come nero, blu, viola, arancione e beige (quelli confermati finora). Non sappiamo se la lista sia completa, o se ne arriveranno altri in futuro.

Xiaomi Mi Band 4, funzioni fitness

La Xiaomi Mi Band 4 è un fitness tracker, ma non è il prodotto più completo che ci sia per quanto riguarda la gestione della salute.

C’è un sensore per il battito cardiaco, come sulla Mi Band 3, l’immancabile funzione contapassi e la possibilità di monitorare diversi tipi di allenamento, come corsa o bicicletta.

Il nuovo sensore a sei assi permette anche di tracciare con precisione diversi tipi di nuoto. Xiaomi ha confermato che la Band 4 potrà distinguere tra Stile Libero, Dorso, Delfino o Misto. Può resistere all’acqua fino a 5 metri, più che sufficienti per le vostre sessioni in piscina.

Il tracciamento del sonno è presente, ma solo con una funzionalità basilare.

Xiaomi Mi Band 4, altre funzioni

Xiaomi afferma che la Mi Band 4 può durare 20 giorni con una sola ricarica. Metteremo alla prova quest’affermazione quando potremo provarla, ma è senz’altro credibile visto che è del tutto comparabile a quella di prodotti simili di questo marchio.

Xiaomi ha incluso alcune sorprese, come per esempio un microfono inserito nella Band 4. Serve per controllare l’assistente vocale della stessa Xiaomi, per controllare altri dispositivi smart o, per esempio, la riproduzione musicale.

È poco probabile che quest’ultima funzione si faccia strada anche in Europa, visto che l’assistente Xiaomi è disponibile solo in Cina e solo in Cinese. Al momento, non sono noti piani per portarla in altri paesi.

La Xiaomi Mi Band 4 esiste in due diversi varianti, una con chip NFC e una senza. Il modello più costoso, quindi, si potrà usare anche per i pagamenti mobile presso i POS o i tornelli della metropolitana di alcune città. Anche in questo caso, non è detto che si potrà usare fuori dalla Cina, quindi forse sarà meglio puntare sulla versione più economica.

La Xiaomi Mi Band 4, naturalmente, può anche mostrare le notifiche in arrivo dal vostro smartphone. Potete leggere messaggi Whatsapp o sapere in tempo reale quando raggiungete l’obiettivo di passi al giorno. Non si potrà rispondere a una chiamata direttamente dal piccolo schermo del tracker però, quindi per alcune cose bisognerà prendere il telefono in mano.

Xiaomi Mi Band 4 Avengers Edition

Xiaomi ha mostrato anche un’edizione speciale della Mi Band 4 a tema Marvel Avengers. Ha tre diversi colori (rosso, nero o blu), e sul cinturino ci può essere lo scudo di Capitan America, l’elmo di Iron Man o il logo degli Avengers stessi.

Il prodotto è sostanzialmente lo stesso, ma include un quadrante e un cinturino esclusivi. Non ci sono garanzie riguardo alla disponibilità della Avengers Edition fuori dalla Cina, ma se dovesse arrivare ve lo faremo sapere immediatamente.