Xiaomi Mi 10T: quando esce, prezzo, notizie

Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro sono i primi smartphone dell’azienda progettati per il mercato premium, un settore che la società non aveva ancora occupato. Ora, Xiaomi è pronta a svelare la sua seconda gamma di fascia alta del 2020: la serie Mi 10T.

Al momento, non si sa molto sulla serie Mi 10T, tranne che succederà alla gamma Mi 10, presentata nella prima metà dell'anno. I dispositivi Mi 10T sono modelli pensati per sostituire lo Xiaomi Mi 10 Ultra, disponibile solo in Cina.

La maggior parte delle informazioni in nostro possesso proviene da directory di codici sorgente, elenchi di prodotti sui portali di e-commerce e voci di corridoio. Ecco tutto ciò che sappiamo sulla serie Xiaomi Mi 10T.

La gamma Xiaomi Mi 10T sarà probabilmente composta da tre smartphone: Mi 10T, Mi 10T Pro e Mi 10T Lite (un modello di fascia media). Le differenze tra i singoli dispositivi sono attualmente sconosciute, ma uno di questi modelli sarà a breve disponibile su scala globale.

A settembre, il colosso cinese dovrebbe presentare uno smartphone 5G dal prezzo accessibile (inferiore ai 300 euro) dotato di processore Snapdragon 7XX e pensiamo possa trattarsi del Mi 10T Lite (nome non confermato).

I restanti modelli della gamma Mi 10T dovrebbero essere annunciati nelle settimane successive, probabilmente a ottobre. L’uscita potrebbe avvenire prima in Cina.

Xiaomi è nota per i suoi prezzi competitivi e, infatti, il Mi 10, il primo top di gamma dell'azienda, costava meno della concorrenza. Non conosciamo i prezzi della serie Mi 10T, ma speriamo che l’azienda prosegua con questa strategia di mercato.

Detto questo, un noto influencer, Ishan Agarwal , suggerisce che il Mi 10T avrà un prezzo di circa Rs 35000 rupie ossia 400 euro. Secondo le ultime informazioni trapelate, il prezzo di Xiaomi Mi 10T Pro sarà di 699€, ovvero 300 euro in meno rispetto al prezzo di lancio di Mi 10 Pro e addirittura 100 euro in meno rispetto al prezzo del Mi 10 standard.

We're going to launch a new 5G smartphone this September and it will start from €2XX!As a new member of our #Mi10 Series, it will be the first to feature an upcoming brand-new @Qualcomm Snapdragon 7-Series 5G Mobile Platform. Amazing value for money to allow #5GForEveryone! pic.twitter.com/yR3r0cEOmZSeptember 1, 2020