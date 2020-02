Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro: data di uscita, prezzo e specifiche

The Xiaomi Mi 10 Pro phones

Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro sono ufficialmente arrivati sul mercato cinese; l’azienda ha presentato i nuovi smartphone con un evento online riservato al pubblico cinese svoltosi il 13 febbraio.

Con funzioni e specifiche impressionanti, in particolare per la versione Pro, i nuovi telefoni potrebbero posizionarsi come concorrenti diretti della gamma S20 di Samsung, riuscendo persino ad impensierire il potentissimo Galaxy S20 ultra.

Xiaomi Mi 10 Pro avrà tutte le carte in regola per essere uno dei migliori smartphone del 2020? Solo il tempo potrà dircelo, anche se data la crescente popolarità dei telefoni Xiaomi non ci sentiamo di escludere questa possibilità.

L’evento di lancio dei nuovi Mi 10 ha riguardato unicamente il mercato cinese, ma ci aspettiamo una replica rivolta al pubblico internazionale verso la fine di febbraio. In teoria, la presentazione era programmata per il Mobile World Congress 2020, evento cancellato a causa delle preoccupazioni relative al coronavirus.

Nonostante ciò, sappiamo già tutto quello che ci serve sui telefoni Xiaomi Mi 10, fatta eccezione per il prezzo e per la data di arrivo al di fuori dei confini cinesi. Per darvi un’idea di cosa aspettarvi dai nuovi smartphone cinesi abbiamo raccolto qui sotto tutte le informazioni di cui disponiamo al momento.

Abbiamo anche provato ad ipotizzare una possibile data di rilascio e un prezzo per aiutarvi a capire se si tratta di prodotti che potrebbero fare al caso vostro.

Bando alle ciance

Che cosa sono? I prossimi smartphone top di gamma di Xiaomi

I prossimi smartphone top di gamma di Xiaomi Quando escono? Probabilmente a marzo

Probabilmente a marzo Quanto costano? si parla di cifre vicino ai €1000 per la versione Pro e di circa €850 per la versione standard

Xiaomi Mi 10: data di lancio e prezzo

Dopo l’evento di presentazione del 13 febbraio la data di lancio per il mercato cinese è stata fissata per il 18 dello stesso mese.

Non siamo certi della data prevista per l’evento di presentazione globale della linea Mi 10, dato che la cancellazione del MWC 2020 (dove avrebbe dovuto avere luogo) ci fa presumere che XIaomi abbia deciso di rinviare l’evento in data da definirsi. Speriamo di riuscire a mettere gli occhi sui nuovi dispositivi entro febbraio e di poterli toccare con mano entro marzo.

In Cina, il prezzo di partenza della versione Mi 10 è di circa €450 e, anche se non ci aspettiamo di trovarlo allo stesso prezzo anche nelle altre regioni, basandoci sul listino cinese possiamo farci un’idea di quello che potrebbe costare in Italia. A giudicare da quanto sappiamo, è certo che si tratterà di uno smartphone di fascia media, almeno a livello di prezzo.

Per quanto riguarda la versione Pro il prezzo di lancio cinese si aggira invece sui €600, un tantino più alto del modello standard. Anche in questo caso non ci aspettiamo una conversione alla pari, ma al contempo non pensiamo possa arrivare alle cifre dei top di gamma della concorrenza.

The Xiaomi Mi 10 Pro (Image credit: Xiaomi)

Xiaomi Mi 10: design e display

Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro sono molto simili a livello di design, con schermi curvi sui bordi e fotocamere punch-hole poste sulla parte sinistra dell’estremità superiore del display.

Anche il comparto fotografico posto sul retro si trova nella parte superiore a sinistra ed è caratterizzato da delle lenti che sporgono leggermente dalla superficie del telefono. Da quanto si evince dal materiale pubblicitario diffuso da Xiaomi, entrambi i modelli saranno disponibili in un’ampia gamma di colorazioni.

Il display è a dir poco incredibile. Entrambe le versioni di Mi 10 dispongono di uno schermo da 6.67 pollici 1080 X 2340 con tecnologia OLED e supporto HDR10+ e vantano una frequenza di aggiornamento da 90Hz per garantire animazioni fluide.

Per ora non abbiamo avuto modo di mettere le mani sui nuovi Mi 10, ma sulla carta sembrano muniti di display davvero validi.

Xiaomi Mi 10 Pro (Image credit: Xiaomi)

Xiaomi Mi 10: fotocamera

Una delle caratteristiche più importanti di Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro è la fotocamera principale da 108 MP equipaggiata da entrambi i modelli e vista in precedenza sul Mi Note 10. Grazie ad essa è infatti possibile scattare fotografie spettacolari ed effettuare riprese in 8K, come sui nuovi Samsung Galaxy S20. D’altro canto, le altre fotocamere che compongono il comparto fotografico dei Mi 10 sono diverse per ciascun modello.

Xiaomi Mi 10 è dotato di una lente ultragrandangolare da 13MP, una lente macro da 2MP e un sensore di profondità anch’esso da 2MP. Sembrano specifiche mediocri, ma è sempre meglio attendere i test hands on prima di elargire giudizi.

Xiaomi Mi 10 Pro dispone invece di una lente ultragrandangolare da 20MP e di due teleobiettivi, uno da 8MP con zoom ibrido 10x e l’altro da 12MP dotato di zoom ottico 2x (ideale per la ritrattistica). Questa combo è la stessa utilizzata con successo da Xiaomi per Mi Note 10, anche se in questo caso le lenti erano accoppiate con un obiettivo macro.

Entrambe le versioni di Mi 10 hanno una fotocamera frontale da 20MP che, pur non essendo la migliore in circolazione, dovrebbe essere più che sufficiente per i selfie.

Camera specs for the Xiaomi Mi 10 Pro (L) and Mi 10 (R) (Image credit: Xiaomi)

Xiaomi Mi 10: funzioni e specifiche

Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro sono equipaggiati con il top di gamma di casa Snapdragon, il nuovissimo 865; questo fa dei due smartphone Xiaomi i secondi in assoluto a poter vantare questo chipset, oltre al modello Axon 10S Pro di ZTE. Questo processore è affiancato da un modem 5G, quindi entrambe le versioni dovrebbero supportare la tecnologia.

In termini di autonomia, Xiaomi Mi 10 è leggermente superiore, grazie ad una capacità di ben 4,780 mAH contro i 4,500 mAH della versione Pro.

La velocità di ricarica è leggermente migliore sulla versione Pro grazie al sistema di ricarica veloce da 50W, affiancato da una ricarica wireless da 30W e da un sistema di ricarica inversa da 10W che consente condividere la batteria dello smartphone con altri dispositivi wireless. Il Mi 10 vanta le stesse caratteristiche con l’unica differenza che la ricarica standard si ferma a 30W.

Mi 10 è disponibile in due versioni da 128GB e 256GB di memoria interna, mentre per la RAM è possibile scegliere tra 8GB e 12GB. Mi 10 Pro ha le stesse opzioni per quanto riguarda la RAM, mentre per la memoria si può scegliere tra una versione da 256GB e una da 512GB.