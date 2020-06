Xiaomi, in arrivo uno smartphone con 16 GB di RAM

Nel mondo degli smartphone vedere dispositivi con 12 GB di RAM non è una novità, e i maggiori produttori si spingono sempre più in là nel tentativo di creare dispositivi dalla maggiore potenza.

Secondo le ultime indiscrezioni, Xiaomi presto potrebbe presentare uno smartphone con ben 16 GB di RAM. Non si sa ancora come potrebbe chiamarsi lo smartphone in questione e non sono trapelati ulteriori dettagli, ma si dice che questo dispositivo entrerebbe a far parte della serie Mi MiX.

Secondo quanto riportato da Gizmochina, lo smartphone attualmente si troverebbe in fase di produzione. Presenterà un design simile al Mi MiX Alpha, monterà il processore Qualcomm Snapdragon 865 e supporterà il 5G.

Di recente Xiao Zang (il vicedirettore generale per il marketing di Xiaomi) ha affermato tramite un post condiviso su Weibo che il nuovo Mi Mix Alpha non monterà lo Snapdragon 865. Questo sembrerebbe quindi significare che il nuovo dispositivo con 16 GB di RAM non sarà una nuova versione del Mi Mix Alpha.

In ogni caso, niente riguardo questo nuovo smartphone è ancora stato confermato ufficialmente. Se davvero un nuovo dispositivo arriverà nella famiglia Mi Mix, potremmoi saperne di più nelle prossime settimane.