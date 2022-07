Xiaomi 12 Lite a breve in Italia, spunta un leak sul prezzo

L'arrivo di Xiaomi 12 Lite è stato anticipato dalla divisione Global dell'azienda in seguito al lancio avvenuto in Cina pochi giorni fa. A poca distanza dall'evento, lo smartphone è comparso negli annunci di due siti di vendita europei con tanto di specifiche e prezzo.

Xiaomi 12 Lite non ha ancora una data di lancio ufficiale per l'Europa, eppure questi indizi ci fanno chiaramente capire che manca poco prima che arrivi in Italia. A darne conferma definitiva sono stati proprio gli annunci comparsi sul sito Romeno Evomag e sul sito della compagnia telefonica spagnola Orange (opens in new tab).

In entrambi i casi, Xiaomi 12 Lite ha un prezzo indicato di €500 e delle specifiche che confermano in gran parte quanto trapelato nei mesi scorsi, indicando la presenza di un processore Snapdragon 778G e di una batteria da 4,500 mAh.

(Image credit: Orange)

Tuttavia, le specifiche riportate sui due siti cozzano tra loro, mostrando alcune differenze importanti. Il sito romeno sembra aver fatto riferimento alle specifiche di Xiaomi 11 Lite NE sia per quanto riguarda la fotocamera sia per la batteria. Al contrario, l'annuncio comparso su Orange (tuttora visibile) sembra molto più plausibile e include dei render che mostrano colorazioni e design del nuovo Xiaomi 12 Lite.

Tra le specifiche indicate sul sito spagnolo troviamo un display AMOLED da 6.55” e il suddetto processore Qualcomm. Oltra alla batteria da 4,500 mAh, l'ultimo membro della famiglia Xiaomi 12 dispone di un sistema di ricarica veloce da 67W. Per quanto riguarda la fotocamera invece troviamo un sensore principale da 108MP, affiancato da una lente ultra-grandangolare da 8MP e da un obiettivo macro da 2MP. Sulla parte frontale c'è un sensore da 32MP dedicato alla selfie camera.

Anche se non ci sono certezze a riguardo il leak sembra piuttosto accurato. In ogni caso saremo in grado di fornirvi ulteriori informazioni non appena ci saranno conferme ufficiali da parte del produttore.