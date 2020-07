Xbox Series X doveva uscire quest'estate, ma i piani sono cambiati: ecco perchè

Sappiamo da tempo ormai che Xbox Series X uscirà in occasione delle festività natalizie (tra ottobre e dicembre), ma sembra che in precedenza Microsoft avesse in mente altri piani per la sua console.

Secondo Brad Sams di Thurrot, noto esperto del settore quando si tratta di notizie Microsoft, la data di uscita originale di Xbox Series X era inizialmente stata fissata per la fine di agosto, ma è stata posticipata a causa della pandemia di Covid-19.

Se Microsoft avesse rilasciato Xbox Series X durante l'estate, sarebbe stato un approccio decisamente insolito per l'azienda e in generale per il mercato delle console. Storicamente in questo ambito l'hardware viene rilasciato a novembre, sebbene Nintendo abbia recentemente contrastato questa tendenza nel 2017 rilasciando Nintendo Switch a marzo.

Il Covid-19 non avrebbe influenzato solo la presentazione di Xbox Series X. Anche Xbox Series S (o Project Lockhart) è stata colpita dalla pandemia, dal momento che sarebbe dovuta uscire dopo Xbox Series X a ottobre o novembre. Xbox Series S sarà una versione più economica e meno potente rispetto a Series X, ma Microsoft deve ancora confermare la sua esistenza nonostante ci siano numerose indiscrezioni a riguardo.

Cambio di piano

Se Xbox Series X fosse uscita prima di PS5 , sarebbe stato interessante vedere se Microsoft avrebbe ottenuto una sorta di vantaggio, anche se parliamo solo di qualche mese. La presunta finestra di lancio di Xbox Series S suggerisce che Microsoft era intenzionata a combattere la nuova console di Sony con un modello più economico, in modo da stuzzicare i consumatori.

Purtroppo le conseguenze del Covid-19 continuano a farsi sentire, quindi Xbox Series X non uscirà ad agosto. Non possiamo fare altro che aspettare la presentazione di Microsoft e sperare che i piani non cambino di nuovo. Speriamo di scoprire ulteriori informazioni in merito a Xbox Series X durante l'evento Xbox di luglio, in cui Microsoft mostrerà i titoli first-party come Halo Infinite e Senua's Saga: Hellblade 2.