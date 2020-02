Xbox Series X: tutti i giochi confermati e previsti

Dopo le indiscrezioni circolate nei mesi scorsi abbiamo finalmente iniziato a raccogliere informazioni tangibili sui giochi per Xbox Series X, sempre più vicina alla data di lancio. Microsoft ha presentato ufficialmente Xbox Series X (inizialmente chiamata Xbox Project Scarlett) durante i Game Awards 2019, dandoci maggiori informazioni sulla console e su cosa dovrebbe essere in grado di fare.

Più veloce e in grado di raggiungere livelli grafici superiori dei suoi predecessori, l’hardware di ultima generazione sarà il top nel campo delle console al suo arrivo nel 2020; secondo quanto dichiarato da Microsoft Xbox Series X dovrebbe persino superare in potenza la prossima PS5, che dovrebbe arrivare sugli scaffali nello stesso periodo dell’anno.

Microsoft ha impiegato molto tempo per comunicare i primi titoli esclusivi per la sua console, anche se in effetti manca ancora un po’ al lancio, ma ci ha dato diverse informazioni riguardanti la retrocompatibilità e delle possibili opzioni cross-gen.

Allo stesso tempo, nell’ultimo periodo stanno arrivando le prime indiscrezioni da parte degli sviluppatori di terze parti. Per ora si tratta solo di voci e piccoli indizi, ma se intendete scegliere la prossima Xbox Series X per giocare vi conviene rimanere aggiornati sui titoli che usciranno e che potreste giocare a breve.

Quindi, senza ulteriori indugi, abbiamo stilato questa utile guida a tutti i giochi Xbox Series X confermati da Microsoft assieme ad alcuni titoli che ci aspettiamo di vedere sulla console di prossima generazione.

Titoli confermati per Xbox Series X

Halo Infinite

Image credit: Microsoft (Image credit: 343 Industries)

Halo Infinite è il primo titolo che Microsoft ha effettivamente confermato per Xbox Project Scarlett, quindi sappiamo con certezza che Master Chief farà il suo ritorno sulla console di prossima generazione.

Halo Infinite sarà un titolo di lancio per Project Scarlett ed entrambi usciranno nel periodo natalizio del 2020. Questo non ci sorprende minimamente, considerando che Master Chief è stato il volto di Xbox per quasi 18 anni.

Senua’s Saga: Hellblade 2

(Image credit: Ninja Theory)

Il design e il nome ufficiale Xbox Series X è stato confermato ufficialmente nel corso del Game Awards 2019. Insieme a questa notizia è arrivato l'annuncio ufficiale di un nuovo titolo della saga Hellblade attualmente in fase di sviluppo che dovrebbe arrivare insieme alla nuova console Microsoft.

Non sappiamo molto di cosa parlerà il nuovo Senua’s Saga: Hellblade 2, ma nel trailer abbiamo avuto un assaggio di cosa sarà in grado di fare Xbox Series X, e ci ha davvero impressionati.

Il signore degli anelli: Gollum

(Image credit: Daedalic)

Il gioco dedicato a Gollum, celebre personaggio della trilogia di Tolkien divenuto famoso ai più grazie alla trilogia cinematografica di Peter Jackson, è stato confermato da Daedlic per PS5 e Xbox Serie X. Lo sviluppatore, in un’intervista rilasciata alla rivista Edge , ha dichiarato che Il Signore Degli Anelli: Gollum sarà una “splendida avventura di nuova generazione”. Inizialmente, Daedlic aveva confermato l’uscita di Gollum per PC e per “tutte le console disponibili al momento” entro il 2021.

Non sappiamo ancora se il gioco verrà rilasciato anche per la precedente generazione di console (PS4 e Xbox One).

Ma quale sarà il tema centrale dell’avventura di Daedlic? Il Signore degli Anelli: Gollum sarà un gioco d’avventura incentrato sulla storia del personaggio della Trilogia dell'anello. Stando a quanto dichiarato dagli sviluppatori, la narrativa del titolo cercherà di “raccontare la storia di Gollum da una prospettiva mai vista prima...rimanendo comunque fedele alla leggendaria trilogia”.

Gods and Monsters

(Image credit: Ubisoft)

Proprio come Watch Dogs Legion, Gods and Monster è un titolo che Ubisoft ha annunciato per PS4 in occasione dell’E3 2019. Come il precedente, anche questo titolo è stato posticipato rispetto la data d’uscita iniziale prevista per l’inizio dell 2020.

Sapendo che Gods and Monsters dovrebbe arrivare tra Aprile 2020 e Marzo 2021 abbiamo a lungo pensato che la sua presenza su Xbox Series X fosse quasi certa.

Adesso è ufficiale. Il CEO di Ubisoft, Yves Guillemot, ha confermato che Gods and Monster sarà un titolo per la nuova console Microsoft, insieme a Rainbow Six Quarantine e Watchdogs: Legion

Rainbow Six Quarantine

(Image credit: Ubisoft)

Rainbow Six Quarantine è statlo confermato da Ubisoft in occasione dell’E3 2019. Anche per Rainbow Six la data d’uscita è stata posticipata in un periodo compreso tra Aprile 2020 e Marzo 2021.

Anche se non possiamo darvi una data d’uscita precisa, il ritardo nella pubblicazione ha spinto questo titolo sempre più vicino al lancio di Xbox Series X, aumentando le probabilità che venga rilasciato anche per la prossima console Microsoft. La certezza è arrivata dal CEO di Ubisoft, Yves Guillemot, che ha parlato del titolo durante una conferenza con gli investitori risalente a Novembre 2019.

Watchdogs: Legion

(Image credit: Ubisoft)

Annunciato in occasione dell’E3 2019, Watch Dogs Legion fu inizialmente confermato per Marzo 2020. Tuttavia, ora che Ubisoft ha confermato che il titolo verrà posticipato al prossimo anno finanziario che va da Aprile 2020 a Marzo 2021, Watch Dogs potrebbe arrivare in ritardo di un mese, o di un anno.

Il fatto che la data di lancio sia stata posticipata fa pensare che Watch Dogs Legion arriverà direttamente per Xbox Series X come titolo cross-gen. Anche in questo caso il CEO di Ubisoft Yves Guillemot ha confermato che il titolo arriverà sulla nuova console Microsoft insieme a Rainbow Six Quarantine e Gods and Monsters.

Possibili titoli per Xbox Series X

Everwild

(Image credit: Rare)

Everwild, titolo sviluppato da Rare, è stato annunciato a sorpresa durante XO19. Il gioco si trova ancora nella fase iniziale del processo di sviluppo e non ci sono date certe per la sua uscita. Di certo potrebbe trattarsi di un titolo cross-gen in arrivo come esclusiva sia per Xbox Series X che per Xbox One.

Non sappiamo molto riguardo a Everwild, ma per citare Rare “vi darà un’esperienza memorabile, avvincente e piena di significato da condividere con gli altri giocatori.”

Cyberpunk 2077

Image credit: CD Projekt Red (Image credit: CD Projekt Red)

CD Projekt Red ha già confermato che il suo titolo distopico cyberpunk è in fase di sviluppo per le console di prossima generazione.

In un'intervista con VG247 avvenuta l'anno scorso, CD Projekt Red ha rivelato che Cyberpunk 2077 sarà in grado di sfruttare la futura tecnologia da gaming.

"La prossima generazione non è stata ancora annunciata, quindi possiamo solo speculare", ha spiegato il presidente del CD Projekt Red Adam Kiciński. “Per quanto riguarda la tecnologia, Cyberpunk è molto avanzato. La nostra tecnologia è pronta per interfacciarsi con le generazioni future.

"Il gioco è stato sviluppato in modo tale da poter utilizzare le potenti risorse del futuro".

Sappiamo che Cyberpunk 2077 uscirà nell'aprile 2020, mentre Xbox Series X non vedrà la luce fino alla fine del 2020, è probabile quindi che si tratti di un titolo intergenerazionale, ma per ora non possiamo fare altro che speculare. Pensiamo di poter affermare con certezza che Cyberpunk 2077 sarà un gioco per Xbox Series X.

Starfield

Image credit: Bethesda

Bethesda ha diversi progetti in cantiere e quello sul quale abbiamo meno informazioni è Starfield . Tutto ciò che sappiamo finora è che Starfield è il primo nuovo IP dell'azienda in 25 anni e sarà un gioco di ruolo single player ambientato nello spazio.

Avendo visto solamente un trailer, non ci aspettiamo che Starfield esca prima del 2020, questo lo rende uno dei possibili titoli di lancio di Xbox Series X. Bethesda non ha dichiarato nulla a riguardo, ma ci sembra probabile che potremo avventurarci nella galassia creata da Bethesda sulla console di prossima generazione.

The Elder Scrolls 6

Image credit: Bethesda

Come abbiamo detto, Bethesda non è stata con le mani in mano dietro le quinte dall'E3 2018. Non ha annunciato solamente Starfield, ma è stato confermato che è in lavorazione anche l'attesissimo The Elder Scrolls 6 .

Todd Howard di Bethesda ha già dichiarato che The Elder Scrolls 6 non uscirà prima di Starfield. Quindi ci vorrà un po' prima di avventurarci di nuovo a Tamriel, probabilmente sulle console di prossima generazione.

Grand Theft Auto 6

Image credit: Rockstar Games

Ok, lo ammettiamo, questa più che altro una speranza, principalmente perché Grand Theft Auto 6 non è ancora stato annunciato da Rockstar Games. Ma è quasi certo che vedremo un nuovo capitolo della celebre saga, anche se probabilmente dovremo aspettare ancora un bel po' di tempo.

Pertanto è probabile che la data di uscita seguirà il lancio di Xbox Series X e che Rockstar stia sviluppando il titolo per la prossima generazione di console.

Final Fantasy 7 Remake

Image credit: Square Enix

Nemmeno Final Fantasy 7 Remake è stato confermato per Xbox Series X, ma Square Enix ha confermato che il titolo arriverà prima su PS4, con una probabile versione futura per Xbox One e PC.

Vista l'età di Xbox One e la natura ambiziosa del gioco, l'uscita episodica nel corso di alcuni anni, un titolo cross-generation ci sembra più che probabile. Siamo fiduciosi e speriamo di vedere Final Fantasy 7 Remake su Xbox Series X.

Battlefield 6

(Image credit: Electronic Arts)

Electronic Arts ha confermato che Battlefield 6 è in fase di produzione e sbarcherà sulle console di prossima generazione.

EA non ha confermato di quali console si tratti (per questo abbiamo deciso di lasciare Battlefield 6 nella sezione dei “forse”) ma, al di là di questo, dovremo aspettare anni prima di vedere un titolo del franchise arrivare su console, dato che il produttore vuole prima assicurarsi che le varie piattaforme acquisiscano una solida base di giocatori. Ovviamente, ci aspettiamo che Xbox Series X riesca a farlo.