Xbox Series X, quando esce, prezzo, specifiche

La prossima Xbox si chiama Xbox Series X, che diventa quindi il nome ufficiale della console nota finora come Xbox Project Scarlett.

L'annuncio è arrivato come una bomba durante la cerimonia dei Game Awards 2019, e ora sappiamo con certezza che la console arriverà durante l'estate 2020. È iniziato tutto con quello che sembrava l'annuncio di un nuovo gioco, ma nessuno si aspettava la presentazione di nuovo hardware.

Dopo un breve e misterioso trailer, abbiamo potuto vedere la Xbox Series X in tutta la sua gloria. Non temete: ha un disco fisico. La nuova Xbox Series X, tuttavia, sembra molto un piccolo PC gaming, il che ci porta a domandare che tipo di hardware ci sia all'interno.

Quanto ai giochi che possiamo aspettarci con la Xbox Series X, Phil Spencer è salito sul palco per parlarne. I giochi saranno "più realistici, immersivi e sorprendenti", ha spiegato, per poi aggiungere che la Xbox One X "ci porterà nel futuro del gaming". Ha affermato anche che 15 Xbox Game Studios stanno sviluppando una libreria enorme. Non abbiamo saputo quasi nulla riguardo a quei giochi, ma abbiamo potuto vedere un curioso trailer di Hellblade II, della saga di Senua.

E, naturalmente, con una nuova console arriva anche un nuovo controller.

Il prossimo Xbox Wireless Controller, pare, sarà più accessibile e comodo per tutti, perché Microsoft ha lavorato sulla forma e sulle dimensioni. Ciò non dovrebbe sorprendere nessuno che abbia seguito Microsoft negli ultimi anni; l'azienda infatti non è nuova a sforzi tesi all'accessibilità nel gaming. Insieme a una rinnovata accessibilità, ci sarà un nuovo pulsante per la condivisione (finalmente), che permetterà di passare ad altri video e schermate.

Senz'altro presto sentiremo qualcosa sui prezzi, ma forse dovremo aspettare fino alla conferenza E3 2020.

Xbox Series X, specifiche

Non conosciamo ancora le specifiche esatte della Xbox Series X né quanto costerà, ma possiamo rifarci alle informazioni che avevamo già raccolto riguardo a Project Scarlett.

Sappiamo per esempio che all'interno ci sarà un processore AMD Zen 2, qualcosa di simile al Ryzen 3600, ma non sappiamo esattamente che tipo di processore sarà. Similmente, sappiamo che la GPU sarà basata sull'architettura AMD RDNA, che ha esordito con le schede AMD Navi a luglio. Non conosciamo però altri dettagli, ne sappiamo con precisione di cosa sarà capace questo hardware, a parte il fatto che dovrebbe essere in grado di gestire il ray tracing, almeno in parte.

Stando alla pagina di Xbox Series X, il gigante di Redmond spiega che all'interno che un SSD ultraveloce che "eliminerà virtualmente i tempi di caricamento". Gli SSD in effetti stanno davvero diventando sempre più economici, quindi l'affermazione ci sembra credibile, ma abbiamo ancora qualche dubbio sul fatto che sarà tanto veloce quanto suggerisce Microsoft. Dovremo aspettare e vedere che succede.

Microsoft insiste anche sulla possibilità di giocare in 4K/60FPS, e considerando le dimensioni della console possiamo supporre che l'hardware genera parecchio calore. Speriamo solo che Microsoft ci aggiorni presto sulle vere specifiche della Xbox Series X, perché stiamo morendo di curiosità.