Xbox Series S: uscita e prezzo ufficiali della console next-gen economica di Microsoft

Xbox Series S (conosciuta internamente con il nome in codice di Project Lockhart) è stata finalmente annunciata da Microsoft. La console avrà un prezzo di €299,99 e sarà la versione economica e solo digitale di Xbox Series X. Questo significa che alla fine dell'anno l'azienda rilascerà non una ma ben due versioni della sua console next-gen.

Xbox Series S era stata al centro di indiscrezioni per parecchio tempo, con molte voci che suggerivano l'esistenza di un modello economico della console next-gen. L'8 settembre alcune foto apparse online avevano rivelato addirittura l'aspetto della console, finendo per costringere Microsoft ad accelerare i tempi sull'annuncio.

La versione senza lettore ottico di Xbox Series X sarà, senza dubbio, molto più potente della sua controparte attuale da poco uscita fuori produzione, ovvero Xbox One S All-Digital. Anche se le specifiche tecniche di Series S non sono alla pari di Series X, se confrontata con le console attuali, la console avrà comunque un processore più potente e anche una memoria SSD.

Microsoft nel suo annuncio non ha diffuso le specifiche tecniche esatte ma ha comunque definito la console come il sistema dalle "prestazioni next-gen nell'Xbox più piccola di sempre" e fornito un paio di informazioni, al momento generiche, sulle sue capacità.

👀 Let’s make it official! Xbox Series S | Next-gen performance in the ˢᵐᵃˡˡᵉˢᵗ Xbox ever. $299 (ERP). Looking forward to sharing more! Soon. Promise. pic.twitter.com/8wIEpLPVEqSeptember 8, 2020

Volete saperne di più? Ecco tutte le informazioni che conosciamo al momento su Xbox Series S.

Xbox Series S: data di uscita

(Image credit: Microsoft)

Dopo un primo annuncio ufficiale su Xbox Series S (conosciuta precedentemente come Project Lockhart) e del relativo prezzo, Microsoft ha anche annunciato la data di uscita: la console arriverà sul mercato il 10 novembre prossimo.

Già ad aprile, Windows Central riportava che Series S era già in una fase di test interni, con i dipendenti Xbox che già avevano la possibilità di provare il sistema.

Più recentemente, due differenti fonti avevano sostenuto che Microsoft avrebbe annunciato ufficialmente la console ad agosto. Il mese però è trascorso senza notizie a riguardo. Anche la testata Eurogamer, che aveva approfondito alcuni spunti di VentureBeat, sosteneva che Xbox Series S doveva essere inizialmente annunciata a giugno, ma che tutto era slittato ad un evento ad agosto.

Alla fine Microsoft ha sgombrato il campo da tutte le ipotesi, rilasciando un video in cui si annuncia, alla fine, la data di uscita:

Il filmato contiene un paio di informazioni molto generiche anche sulle caratteristiche della console e sembra che volontariamente Microsoft abbia preferito evitare dettagli tecnici per accentuare l'idea di una console dedicata ai giocatori più casual e che, grazie allo streaming e alla distribuzione on-demand, non sarà troppo vincolata all'hardware.

Xbox Series S: prezzo

(Image credit: Microsoft)

Microsoft ha già interrotto sul nascere qualsiasi speculazione sul prezzo di Xbox Series S. L'account Twitter ufficiale del marchio ha infatti non solo annunciato ufficialmente la console, ma anche il prezzo che sarà pari a €299,99. Anche se al momento non abbiamo idea di quanto costerà Xbox Series X, è logico che la console sarà più economica (probabilmente di gran lunga) rispetto alla versione standard.

Dando per buone alcune previsioni che parlano di un prezzo di Series X pari a €499, Xbox Series S dovrebbe costare €200 in meno. Si tratta di una differenza di gran lunga maggiore rispetto al prezzo di Xbox One S che costava €100 in meno rispetto a Xbox One X al momento del lancio. Sicuramente la versione economica sarà l'ideale per chi non vuole spendere troppo o affiancare un sistema next-gen di Microsoft ad altre console.

PS5: data di uscita, specifiche, notizie e indiscrezioni

Xbox Series S: specifiche tecniche

(Image credit: Twitter/@_h0x0d)

Altre indiscrezioni apparse l'8 settembre hanno rivelato le presunte specifiche tecniche di Xbox Series S, su cui Microsoft ha invece preferito per ora rinviare.

Nel tweet qui sotto, potete trovare un presunto trailer di Xbox Series S apparso poco dopo l'annuncio che descrive quali sarebbero le caratteristiche della console.

no point holding this back now I guess pic.twitter.com/SgOAjm3BuPSeptember 8, 2020

Xbox Series S è più piccola del 60% rispetto a Xbox Series X e questo la rende la console Microsoft più piccola mai realizzata. Per i giochi la risoluzione-obiettivo è di 1440p a 120 fps rispetto ai 4K di Xbox Series X.

Non manca inoltre il supporto al ray tracing, alla riproduzione video in 4K, all'upscaling dei giochi alla stessa risoluzione e ancora il rate shading e la frequenza di aggiornamento variabili, proprio come in Xbox Series X. La console è interamente digitale e questo significa che non ci sarà il lettore ottico, mentre la memoria SSD sarà di standard NVME con una capacità di archiviazione pari a 512 GB.

Il giornalista Tom Warren di The Verge, ha diffuso in un tweet anche le presunte caratteristiche tecniche della console. Xbox Series S dovrebbe avere una GPU con 4 Teraflops di potenza, un SoC realizzato con un processo produttivo a 7 nanometri, una CPU 8-core a 16 thread Zen 2 con una frequenza di clock di 3,8 GHz, e ancora una GPU con architettura Navi da 20 RDNA 2.0 CU @ 15.550 GHz. La RAM dovrebbe essere GDDR6 da 10 GB.

Xbox Series S: una porta verso il digitale

(Image credit: Xbox)

Xbox Series S sarà fondamentalmente la console dedicata al digitale, un campo sul quale Microsoft sta puntando ormai da tempo grazie allo streaming di Project xCloud e al sempre crescente catalogo del servizio on-demand Xbox Game Pass.

Project xCloud si appoggia ai data center Microsoft presenti in tutto il mondo e potenziati, letteralmente, con hardware Xbox One, in modo da permettere di giocare in streaming su vari dispositivi, ad eccezione di quelli Apple.

Questo potenzialmente permetterà nella prossima generazione di giocare a titoli come Halo Infinite, Forza e altri classici per console e PC, direttamente su smartphone, tablet e computer Windows 10.

Nel frattempo, Xbox Game Pass è ormai diventato il Netflix dei videogiochi, permettendo agli abbonati di accedere a un vasto catalogo di titoli, ovviamente in versione digitale. Dal lancio avvenuto nel 2017, Game Pass è cresciuto in maniera straordinaria fino a raggiungere i 10 milioni di abbonati.

Sempre che ce ne fosse bisogno, servizi come Project xCloud e Xbox Game Pass confermano che i supporti fisici non sono indispensabili, con Microsoft che sta dimostrando di essere in grado di mettere a disposizione una buona quantità e qualità di contenuti digitali. Xbox Series S potrà sfruttare tutto questo, dimostrando probabilmente che una console può reggersi tranquillamente sui servizi e non necessariamente sui singoli giochi.

Xbox Series S: notizie e indiscrezioni

(Image credit: TechRadar)

Console Xbox fuori produzione

Microsoft ha interrotto da qualche tempo la produzione di Xbox One S All-Digital Edition e Xbox One X in vista del lancio di Xbox Series X.

Xbox Series S appare nei documenti tecnici di Microsoft

Un utente Twitter aveva scoperto dei riferimenti a Xbox Series S (nome in codice "Project Lockhart") in una delle ultime patch note del kit Microsoft per sviluppatori di giochi.

Nelle note della patch di giugno scoperte dall'utente di Twitter TitleOS era possibile notare un riferimento a LockhartProfiling insieme ad AnacondaProfiling per i kit sviluppatori di Xbox Scarlett e un secondo riferimento con tanto di errore (Lockhard).

Queste stringhe di testo erano stato verificate successivamente da Windows Central.

More proof of Lockhart, this time from the XDK/GDK release notes for June 2020. pic.twitter.com/hulDoC9owvJune 24, 2020

In assenza di un contesto, AnacondaProfiling sembrava fare riferimento alla configurazione hardware di Xbox Series X e questo aveva portato a supporre che LockhartProfiling dovesse fare riferimento alla versione economica, Xbox Series S.

(Image credit: rustam_shaimov / Shutterstock.com)

L'articolo di Kotaku

Un articolo di Kotaku aveva previsto che Project Lockhart sarebbe stata una console senza lettore ottico, portando avanti così la tradizione inaugurata da Xbox One S All-Digital Edition. Le fonti di Kotaku, però, ipotizzavano che la console sarebbe stata decisamente più potente rispetto a quella attuale e che avrebbe avuto un SSD e un processore più veloce.

Secondo queste indiscrezioni, Microsoft avrebbe spiegato agli sviluppatori di avere fissato come risoluzione-obiettivo i 1440p a 60 fps per Series S e i 4K a 60 fps oer Xbox Series X.

Microsoft conferma una famiglia di console

Xbox Series X non sarà l'unica console della prossima famiglia next-gen. Anche se inizialmente si pensava che questi modelli sarebbero stati contraddistinti dalla dicitura Series X, l'azienda ha chiarito invece che molto semplicemente si tratta di Xbox, con Series X che rappresenta solo uno dei modelli della stessa famiglia.

Le prime indiscrezioni

Già nel 2018, secondo alcune indiscrezioni Microsoft stava lavorando su Project Scarlett, il progetto per la prossima generazione di console. Secondo le stesse voci, questo piano includeva due sistemi hardware: Anaconda e Lockhart (come riportato da Thurrott).

Anaconda sarebbe stata l'erede di Xbox One X, rivelandosi poi essere Series X, mentre Lockhart sarebbe diventata quella di Xbox One S, dunque una versione economica di Anaconda. Questi rumor alla fine si sono rivelati fondati.

Nel giugno 2019, ad ogni modo, Microsoft aveva annunciato esclusivamente una console e questo aveva portato a credere che Project Lockhart potesse essere stata cancellata o rinviata. Adesso, sappiamo che non è così.