Xbox Project Scarlett: tutti i giochi confermati e previsti sulla prossima Xbox

Microsoft ha annunciato ufficialmente Project Scarlett durante la sua conferenza E3 2019. Sta finalmente arrivando!

Più veloce e in grado di garantire una grafica più avanzata rispetto ai suoi predecessori, promette di essere la console di gioco più potente del mondo quando verrà lanciata alla fine del 2020 - anche più della PS5 , che dovrebbe arrivare sugli scaffali nello stesso periodo.

Microsoft ha confermato solamente un titolo per Xbox Project Scarlett, quindi per ora ci sono poche certezze su quello che sarà possibile giocare su questa piattaforma.

Quindi, senza ulteriori indugi, abbiamo stilato questa utile guida a tutti i giochi Xbox Project Scarlett confermati da Microsoft assieme ad alcuni titoli che ci aspettiamo di vedere sulla console di prossima generazione.

Chi vincerà la prossima console war di prossima generazione? Date un'occhiata a: Xbox Two vs PS5, prediciamo il futuro

Titoli confermati per Xbox Scarlett

Halo Infinite

Immagine: Microsoft (Image credit: 343 Industries)

Halo Infinite è attualmente l'unico titolo che Microsoft ha effettivamente confermato per Xbox Project Scarlett, quindi sappiamo con certezza che Master Chief farà il suo ritorno sulla console di prossima generazione.

Halo Infinite sarà un titolo di lancio per Project Scarlett ed entrambi usciranno nel periodo natalizio del 2020. Questo non ci sorprende minimamente, considerando anche che Master Chief è stato il volto di Xbox per quasi 18 anni oramai.

Titoli probabili per Xbox Scarlett

Cyberpunk 2077

Immagine: CD Projekt Red (Image credit: CD Projekt Red)

CD Projekt Red ha già confermato che il suo titolo distopico cyberpunk sta venendo sviluppato con in mente le console di prossima generazione.

In un'intervista con VG247 avvenuta l'anno scorso, CD Projekt Red ha rivelato che Cyberpunk 2077 sarà in grado di sfruttare la futura tecnologia da gaming.

"La prossima generazione non è stata ancora annunciata, quindi possiamo solo speculare", ha spiegato il presidente del CD Projekt Red Adam Kiciński. “Per quanto riguarda la tecnologia, Cyberpunk è molto avanzato. La nostra tecnologia è pronta per interfacciarsi con le generazioni future.

"Il gioco è stato sviluppato in modo tale da poter utilizzare le potenti risorse del futuro".

Sappiamo che Cyberpunk 2077 uscirà nell'aprile 2020, mentre Xbox Project Scarlett non vedrà la luce fino alla fine del 2020, è probabile quindi che si tratti di un titolo intergenerazionale, ma per ora non possiamo fare altro che speculare. Pensiamo di poter affermare con certezza che Cyberpunk 2077 sarà un gioco per Xbox Project Scarlett.

Starfield

Immagine: Bethesda

Bethesda ha diversi progetti in cantiere, ma sul quale abbiamo meno informazioni è Starfield . Tutto ciò che sappiamo finora è che Starfield è il primo nuovo IP dell'azienda in 25 anni e sarà un gioco di ruolo singleplayer ambientato nello spazio.

Avendo visto solammente un trailer, non ci aspettiamo che Starfield esca prima del 2020, questo lo rende uno dei possibili titoli di lancio di Xbox Project Scarlett. Bethesda non ha dichiarato nulla a riguardo, ma ci sembra probabile che potremo avventurarci nella galassia creata da Bethesda sulla console di prossima generazione.

The Elder Scrolls 6

Immagine: Bethesda

Come abbiamo detto, Bethesda non è stata con le mani in mano dietro le quinte dall'E3 2018. Non ha annunciato solamente Starfield, ma è stato confermato che è in lavorazione anche l'attesissimo The Elder Scrolls 6 .

Todd Howard di Bethesda ha già dichiarato che The Elder Scrolls 6 non uscirà prima di Starfield. Quindi ci vorrà un po' prima di avventurarci di nuovo a Tamriel, probabilmente sulle console di prossima generazione.

Grand Theft Auto 6

Immagine: Rockstar Games

Ok, lo ammettiamo, questa più che altro una speranza - principalmente perché Grand Theft Auto 6 non è ancora stato annunciato da Rockstar Games. Ma è quasi certo che vedremo un nuovo capitolo nella serie Grand Theft Auto, ma ci vorrà ancora un bel po' di tempo.

Pertanto è probabile che una data di uscita sarà durante la prossima generazione, rendendo GTA 6 un gioco Project Scarlett.

Final Fantasy 7 Remake

Immagine: Square Enix

Nemmeno Final Fantasy 7 Remake è stato confermato per Xbox Project Scarlett, ma Square Enix ha confermato che il titolo arriverà prima su PS4, con una probabile versione futura per Xbox One e PC.

Vista l'età di Xbox One e la natura ambiziosa del gioco - l'uscita episodica nel corso di alcuni anni - un titolo cross-generation ci sembra più che probabile. Quindi ci speriamo di vedere Final Fantasy 7 Remake su Xbox Project Scarlett.