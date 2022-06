Wimbledon 2022 streaming, come vedere il torneo di tennis più atteso

Il torneo Wimbledon 2022 segna la 134a edizione del prestigioso torneo di tennis che si tiene in suolo britannico.

Il vincitore dell'edizione precedente, Novak Djokovic, quest'anno si vede conteso il posto da favorito da Rafa Nadal, che ha trionfato agli Australian Open contro Medvedev e ha sconfitto Djokovic stesso al Roland Garros.

Dunque, Nadal potrebbe tentare la strada verso il Grande Slam e, vista l'assenza di Djokovic ai prossimi US Open, potrebbe anche riuscire a conquistare questo obiettivo.

Purtroppo, non vedremo in campo Roger Federer, ancora in via di ripresa almeno fino a settembre, mentre, per fortuna, potremo fare il tifo per il nostro Matteo Berrettini, che sta ritrovando la forma dopo lo stop per infortunio al torneo precedente.

Se siete affamati di tennis e non volete perdervi il Wimbledon, ecco come seguire il torneo di Wimbledon in streaming live, ovunque vi troviate.

Inoltre, se non siete abbonati a Sky in questa pagina c'è anche una soluzione (legale) per vedere Wimbledon in streaming gratis.

Wimbledon 2022 - Calendario incontri

Lunedì 27 giugno: dalle 12 alle 22, primo turno

Martedì 28 giugno: dalle 12 alle 22, primo turno

Mercoledì 29 giugno: dalle 12 alle 22, secondo turno

Giovedì 30 giugno: dalle 12 alle 22, secondo turno

Venerdì 1° luglio: dalle 12 alle 22, terzo turno

Sabato 2 luglio: dalle 12 alle 22, terzo turno

Domenica 3 luglio: dalle 12 alle 22, ottavi

Lunedì 4 luglio: dalle 12 alle 22, ottavi

Martedì 5 luglio: dalle 12 alle 22, quarti

Mercoledì 6 luglio: dalle 12 alle 22, quarti

Giovedì 7 luglio: ore 12, semifinali femminili

Venerdì 8 luglio: ore 14, Prima semifinale maschile; ore 17, seconda semifinale maschile

Sabato 9 luglio: ore 15, finale singolare femminile; dalle 17.30, finali doppio maschile e femminile

Domenica 10 luglio: ore 15, finale singolare maschile

Order of play di lunedì 28 giugno 2022

Centrale (dalle 14:30)

Swiatek vs Fett

A seguire: F. Cerundolo vs Nadal

A seguire: S. Williams vs Tan

Campo n. 1 (dalle 14:00)

Berrettini vs Garin

A seguire: Muchova vs Halep

A seguire: Ritschard vs Tsitsipas

Campo n. 2 (dalle 12:00)

Johnson vs Dimitrov

A seguire: Gauff vs Ruse

A seguire: Paolini vs Kvitova

A seguire: Kubler vs Evans

Campo n. 3 (dalle 12:00)

Sakkari vs Hives

A seguire: Jubb vs Kyrgios

A seguire: Auger-Aliassime vs Cressy

A seguire: Muguruza vs Minnen

Dalle 18:00: Martincova vs Ka. Pliskova

Campo n. 12 (dalle 12:00)

Peniston vs Laaksonen

A seguire: Badosa vs Chirico

A seguire: Bergs vs Draper

A seguire: Musetti vs Fritz

Campo n. 18 (dalle 12:00)

Kostyuk vs Swan

A seguire: De Minaur vs Dellien

A seguire: Kozlov vs Schwartzman

A seguire: Burel vs Boulter

Dallle 18:00: Masarova vs Dart

Campo n. 4 (dalle 12:00)

Buzarnescu vs Schunk

A seguire: Martinez vs Molcan

A seguire: F. Lopez vs Van De Zandschulp

A seguire: Giorgi vs Frech

Campo n. 5 (dalle 12:00)

Liu vs Parrizas Diaz

A seguire: Querrey vs Berankis

A seguire: Krajinovic vs Lehecka

A seguire: Peterson vs Schmiedlova

Campo n. 6 (dalle 12:00)

Saville vs Tomova

A seguire: Kolar vs Bonzi

A seguire: Bara vs Paquet

A seguire: Novak vs Bagnis

Campo n. 7 (dalle 12:00)

Huesler vs Grenier

A seguire: Flipkens vs Fourlis

A seguire: Nakashima vs Kuhn

A seguire: Rogers vs Martic

Campo n. 8 (dalle 12:00)

Golubic vs Petkovic

A seguire: X. Wang vs Anisimova

A seguire: Carballes Baena vs Thompson

A seguire: Galan vs Koepfer

Campo n. 9 (dalle 12:00)

Wickmayer vs Zhu

A seguire: Brengle vs Davis

A seguire: Popyrin vs Gaston

A seguire: Balazs vs Bautista Agut

Campo n. 10 (dalle 12:00)

Cornet vs Putintseva

A seguire: Kukushkin vs Brooksby

A seguire: Sonego vs Kudla

A seguire: Kucova vs Pigossi

Campo n. 11 (dalle 12:00)

Daniel vs Baez

A seguire: Borges vs McDonald

A seguire: Sorribes Tormo vs McHale

A seguire: Vandeweghe vs Rybakina

Campo n. 14 (dalle 12:00)

Goffin vs Albot

A seguire: Teichmann vs Tomljanovic

A seguire: Bogdan vs Yastremska

A seguire: Gray vs Tseng

Dalle 18:00: Bektas vs Andreescu

Campo n. 15 (dalle 12:00)

Zhang vs Doi

A seguire: J. Sousa vs Gasquet

A seguire: Ruusuvuori vs Nishioka

A seguire: Q. Zheng vs Stephens

Campo n. 16 (dalle 12:00)

C. Harrison vs Rus

A seguire: Kartal vs Kovinic

A seguire: Zapata Miralles vs Sock

A seguire: Shapovalov vs Rinderknech

Campo n. 17 (dalle 12:00)

Dodin vs Ostapenko

A seguire: Zanevska vs Krejcikova

A seguire: Rune vs Giron

A seguire: Broady vs Klein

Dalle 18:00: Vekic vs Pegula

Come guardare Wimbledon 2022 streaming in diretta dall'Italia

Come guardare Wimbledon 2022 streaming in diretta ovunque nel mondo

Se volete seguire tutto il Wimbledon in streaming da qualunque parte del mondo, vi servirà una VPN per evitare il blocco regionale.

Si tratta di un software che vi consente di "varcare i bordi digitali" e quindi guardare i vostri beniamini in diretta streaming durante il Wimbledon. Si tratta di una pratica 100% legale e molto economica, nonché facilissima da usare.

Usate una VPN per guardare Wimbledon 2022 in diretta streaming ovunque vi troviate, non solo dall'Italia!

Usare una VPN è semplicissimo:

1. Scaricate e installate la vostra VPN: la nostra prima scelta è ExpressVPN

2. Connettetevi alla corretta posizione server: aprite l'app VPN e scegliete la posizione

3. Andate alla diretta streaming dell'emittente: se vi interessa la copertura completa del Wimbledon, avviate BBC iPlayer

Dove si tiene Wimbledon 2022?

Il torneo annuale si tiene presso l'All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC) a Londra. La location ospita il torneo di Tennis del Wimbledon fin dalla sua prima edizione nel 1877.

Chi sono gli attuali campioni del Wimbledon?

Novak Djokovic è l'attuale campione della categoria maschile, avendo sconfitto Matteo Berrettini per 6-7, 6-4,6-4,6-3 in cinque set nel 2021.

La campionessa della categoria femminile è l'australiana Ashleigh Barty, che ha deciso di ritirarsi a soli 25 anni.

(Image credit: BEN STANSALL,GLYN KIRK/AFP/Getty Images)

Quali sono i premi in denaro per il Wimbledon 2022?

Il montepremi generale del torneo del Wimbledon 2022 ammonta a oltre 46 milioni di euro, ripartiti in questo modo: