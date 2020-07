Chromebook: cos'è e come funziona

Che cos'è un Chromebook? Probabilmente avrete già sentito o visto questa parola in vari articoli che trattano di tecnologia Se però vi state ancora ponendo questa domanda, allora siete nel posto giusto.

I Chromebook sono alternative ai notebook: si tratta di portatili molto leggeri che funzionano con il sistema operativo ChromeOS . Sono progettati per gestire attività meno impegnative e onerose per il processore e tendono ad essere più convenienti rispetto alle loro controparti Windows 10 o macOS .

Diversi produttori di portatili tra cui Asus, Acer e HP hanno Chromebook nel loro catalogo, e alcuni di loro, come il Chromebook Asus Flip C436F e Acer Chromebook 314, hanno delle caratteristiche davvero interessanti. Anche Google ha i suoi Chromebook: il top di gamma Google Pixelbook e il più economico Google Pixelbook Go.

Ma quindi, che cos'è esattamente un Chromebook? In questo articolo proveremo a spiegare cos’è un Chromebook e le sue differenze con i portatili tradizionali, oltre a delineare i pro e contro nella scelta di questo dispositivo.

I migliori Chromebook del 2020

del 2020 I migliori portatili del 2020

del 2020 I migliori Ultrabook del 2020: i migliori portatili sottili e leggeri sul mercato

Che cos'è un Chromebook?

Cominciamo con una rapida panoramica: che cos'è esattamente un Chromebook? In generale, i Chromebook sono notebook leggeri ed economici che eseguono il sistema operativo ChromeOS di Google.

I portatili tradizionali funzionano con Windows 10 o macOS, nel caso di PC Apple. I Chromebook, invece, funzionano con ChromeOS, un sistema operativo più leggero che non è così completo come Windows 10 o macOS. In effetti, quando ChromeOS è stato rilasciato per la prima volta nel 2011, era estremamente semplificato e per utilizzare applicazioni come Documenti era necessaria una connessione Internet.

I Google Chromebook sono prodotti anche da importanti aziende tecnologiche

ChromeOS da allora si è evoluto, ed ora é possibile l’installazione di vere e proprie applicazioni, comprese quelle Android, alcune delle quali si possono utilizzare anche senza una connessione internet. Tuttavia, rimane ancora più limitato di Windows 10 e macOS.

Il fatto che sia un sistema operativo leggero è uno dei motivi per cui i Chromebook sono così attraenti per molti utenti. Non hanno bisogno di componenti potenti per funzionare e possono impiegare hardware su cui Windows 10 o macOS avrebbero difficoltà a funzionare, mantenendo bassi i costi. Ciò consente ai Chromebook di essere molto più convenienti per gli utenti rispetto ad altri notebook.

Grazie a queste caratteristiche i Chromebook hanno anche una durata della batteria straordinariamente lunga: arrivano facilmente alla fine di un'intera giornata di lavoro con una singola carica.

A volte ci riferiamo a questi dispositivi come "Google Chromebook", ma non dobbiamo dimenticare che in realtà i primi Chromebook sono stati rilasciati da Samsung e Acer nel maggio 2011 e altri produttori come Dell, HP e Asus si sono uniti successivamente.

I Chromebook di Google, come Google Pixelbook, sono dispositivi premium.

Anche Google stessa ha poi rilasciato i propri Chromebook nel corso degli anni. È interessante notare che, sebbene la maggior parte dei Chromebook sia un'alternativa conveniente ai notebook Windows e Mac, i Chromebook di Google come Google Pixelbook sono dispositivi premium di un certo livello e dimostrano che un Chromebook può essere tanto potente quanto ben progettato, come qualsiasi MacBook o notebook Windows, posizionandosi comunque in una fascia di prezzo piuttosto alta.

Quale software può eseguire un Chromebook?

Ora che conoscete la risposta alla domanda principale, vediamo come funziona un Chromebook. Poiché i Chromebook eseguono il ChromeOS, non si può semplicemente installare ed eseguire un programma come su Windows o Mac. Al contrario, si è limitati alle applicazioni di Chrome e alle app online che possono essere eseguite tramite il browser Chrome, come Google Docs.

La buona notizia è che esiste una buona selezione di app. Inoltre, l'utilizzo di applicazioni online come Documenti significa che non sarà necessario installarne un numero eccessivo, motivo per cui molti Chromebook necessitano solo di dischi rigidi poco capienti, il che aiuta a mantenere basso il loro prezzo.

Inoltre, i Chromebook sono ora anche in grado di eseguire applicazioni Android, offrendo agli utenti Chromebook l'accesso a migliaia di app tramite Google Play Store. La maggior parte delle applicazioni moderne ha una versione per dispositivi Android, il che significa che gli utenti dei Chromebook hanno una vasta gamma di software, dalle suite per ufficio come Microsoft Office agli editor di foto e persino ai giochi a loro disposizione.

I Chromebook sono ora anche in grado di eseguire app Android.

I Chromebook possono anche eseguire applicazioni Linux, il sistema operativo desktop open source, rafforzando ulteriormente i vantaggi in termini di produttività del dispositivo.

In passato ChromeOS era visto come un sistema operativo limitato, ma grazie alla grande varietà di software che ora può essere eseguito su di un Chromebook, risulta una valida alternativa praticabile per molti utenti.

Infine, ChromeOS è un sistema operativo meno soggetto a virus e malware rispetto a Windows 10, dal momento che gli utenti malintenzionati hanno più interesse ad attaccare dispositivi Windows 10 a causa della loro popolarità. L'uso dei servizi basati sul cloud su un Chromebook limita anche il numero di file scaricati e installati, inoltre ChromeOS viene automaticamente aggiornato con le ultime patch di sicurezza.

I Chromebook sono diventati sempre più popolari nel settore dell'istruzione.

Chromebook e istruzione

A causa dell’ottimo rapporto qualità-prezzo, della lunga durata della batteria e della maggiore sicurezza, i Chromebook sono diventati sempre più popolari nel settore dell'istruzione.

Sono davvero i notebook ideali per gli studenti, in quanto dispongono praticamente di tutto il software di cui c’è bisogno, inclusi programmi di elaborazione testi e programmi di presentazione. L'uso di servizi cloud come Google Docs consente anche la collaborazione online tra studenti e insegnanti e diversi produttori hanno realizzato Chromebook appositamente progettati per gli studenti, con una scocca resistente che può sopravvivere durante il trasporto all’interno di uno zaino.

La licenza Chrome Education consente inoltre alle scuole di fornire Chromebook agli studenti e di gestire facilmente i dispositivi a livello centrale, garantendo che siano installate solo app approvate.

Ancora più importante, i controlli parentali che questi Chromebook hanno a portata di mano possono anche garantire che gli studenti siano protetti da contenuti online inappropriati.

Quindi, in sostanza, un Chromebook è un portatile conveniente con un design essenziale e può davvero sorprendere per la sua flessibilità e abilità nel gestire molte attività quotidiane.