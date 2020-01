I migliori fitness tracker del 2020

Se ora che è iniziato il nuovo anno state cercando uno dei migliori fitness tracker, siete nel posto giusto: abbiamo creato una classifica dei migliori dispositivi indossabili per il fitness che vi aiuteranno a tenere monitorate le vostre statistiche e mantenere i vostri buoni propositi per l'anno nuovo.

Pensate a questi dispositivi come l'aiuto perfetto per tenere monitorata la vostra salute, la qualità del sonno, il conteggio dei passi e molto altro in maniera comoda e veloce.

Alcuni li chiamano addirittura braccialetti smart, dal momento che i fitness tracker ora sono talmente belli da vedere che possono passare tranquillamente per dei piccoli gioiellini di bigiotteria, rimanendo al tempo stesso talmente leggeri e discreti da riuscire a passare inosservati.





Prima di andare avanti, è importante notare che questa lista dei migliori fitness tracker include i cosiddetti "braccialetti intelligenti". Non troverete invece gli smartwatch, per i quali vi rimandiamo alla nostra guida sui migliori smartwatch, che comprende modelli top come Apple Watch 5, Fossil Sport e Samsung Galaxy Watch Active 2.

Non troverete nemmeno il Fitbit Ionic, il Fitbit Versa o il Fitbit Versa Lite, che nonostante siano realizzati da Fitbit sono smartwatch a tutti gli effetti. La maggior parte dei dispositivi che abbiamo provato sono stati presentati nel 2018 (e qualcuno anche prima), ma c'è qualche modello del 2019.

In questa guida troverete i migliori braccialetti elettronici attualmente in commercio. Scoprirete i loro punti di forza e la loro posizione in classifica basata su funzioni, prezzo, design, software di collegamento allo smartphone e molto altro.

1. Fitbit Charge 3

Fate Fate rendere al massimo i vostri allenamenti con il miglior tracker in commercio

Display: Sì | Sensore battito: Sì | Impermeabile: Sì | Controllo attività: Sì | GPS: No | Autonomia: Sei giorni | Compatibilità: Android/iOS

Design leggero

Grande schermo

Manca il GPS

Schermo monocromatico

Decisamente migliorato rispetto al Fitbit Charge 2 , il Charge 3 è uno dei dispositivi meglio riusciti di Fitbit. Il design e la struttura sono più leggeri del modello precedente e nel complesso il braccialetto sta meglio al polso. È diventato il numero uno grazie anche alla recente diminuzione di prezzo e all'ottimo software di controllo dell’attività.

Il display è più grande e luminoso della media, ma ancora in bianco e nero. Manca il sensore GPS, che è invece presente su altri tracker, ma in compenso Charge 3 è impermeabile e integra un ottimo sensore per il battito associato a un software completo. Per tracciare il GPS servirà quindi l’abbinamento allo smartphone.

Rispetto agli altri modelli in classifica, Fitbit Charge 3 costa leggermente di più ma in compenso offre l’esperienza Fitbit con la possibilità di configurare le notifiche e l’ottimo sistema di controllo del sonno. Si tratta sicuramente del miglior tracker Fitbit e solo questo non è poco.

Leggi la recensione approfondita del Fitbit Charge 3

Cosa aspettarci? Non pensiamo verrà annunciato presto, ma abbiamo comunque realizzato un pagina su come pensiamo che dovrebbe essere il Fitbit Charge 4 .

2. Garmin Vivosmart 4

Per sapere quanta energia hai (o ti manca)

Display: Sì | Sensore battito: Sì | Impermeabile: Si | Controllo attività: Sì | GPS: No | Autonomia: 7 giorni | Compatibilità: Android/iOS

Sottile

Autonomia

Schermo piccolo

Manca il GPS

Il migliore tra i tracker di Garmin, Vivosmart 4 è allo stesso tempo uno dei più completi fitness tracker in classifica.

Non è indicato per atleti professionisti, come del resto gli altri prodotti Garmin, ma è perfetto per gli appassionati che vogliono tenere sotto controllo i loro allenamenti e farlo con un braccialetto che sia anche bello da vedere.

Lo schermo, anche se piccolo, è comunque più grande di quelli usati sugli altri braccialetti Garmin e dispone di una batteria che dovrebbe durare almeno una settimana, anche se poi il valore dipende da quanto esercizio si svolge.

È presente anche una funzione innovativa chiamata “body battery” che indica quale sia il miglior momento per allenarsi a seconda dell’energia che viene rilevata. Si tratta di una funzione utile per chi è interessato più al proprio benessere che ad accumulare chilometri in vista di qualche gara.

Leggi la recensione approfondita del Garmin Vivosmart 4

Cosa ci aspetta? Non si sa ancora nulla di un'eventuale Garmin Vivosmart 5. Siccome la quarta generazione ha ancora pochi mesi di vita, forse è meglio mettersi comodi nell’ipotesi di dover aspettare a lungo.

3. Huawei Band 3 Pro

Stile e sostanza a un prezzo affare

Display: Si | Sensore battito: Sì | Impermeabile: Sì | Controllo attività: Sì | GPS: Sì | Autonomia: 14 giorni in standby | Compatibilità: Android/iOS

Ottima autonomia

Schermo a colori

GPS a volte lento a catturare la posizione

Manca la funzione "Breathing"

Al posto del Huawei Band 2 Pro proviamo Huawei Band 3 Pro che è appena arrivato in redazione. Si tratta di uno dei migliori tracker fitness in commercio se non avete un budget importante ed ha comunque caratteristiche di tutto rispetto considerato il prezzo.

Band 3 Pro ha il GPS integrato, è impermeabile (quindi lo potete portare quando nuotate) e ha uno schermo a colori da 0.95-pollici per visualizzare tutte le statistiche al polso.

Il sensore del battito è accurato e anche se il GPS a volte è lento nell'agganciare i satelliti è comunque preciso. Se state cercando un dispositivo economico per la vostra prima esperienza nel settore degli indossabili per il fitness questo è un ottimo dispositivo con cui iniziare.

Leggi la recensione approfondita del Huawei Band 3 Pro

4. Fitbit Inspire HR

Un aiuto per alzarsi dal divano

Display: Sì | Sensore battito: Sì | Impermeabile: Sì | Controllo attività: Sì | GPS: No | Autonomia: 5 giorni | Compatibilità: Android/iOS

Ottimo design

Molte attività di running

Manca il misuratore per il nuoto

Manca la possibilità di pagare contactless

Inspire HR non è il tracker più preciso in assoluto, ma è comunque un modello valido considerando il prezzo e la possibilità di accedere ai tanti servizi Fitbit. Inspire HR integra il sensore del battito insieme ad altre funzioni fitness. Non arriva ai livelli di Fitbit Charge 3, che può controllare il nuoto e effettuare pagamenti con Fitbit Pay, ma si tratta di limiti comprensibili visto il prezzo.

La struttura poi è particolarmente sottile, così se state cercando un modello che non si faccia notare, prendetelo in considerazione.

Leggi la recensione approfondita del Fitbit Inspire HR

5. Garmin Vivosport

Il più sportivo tra i Garmin

Display: Sì, touch a colori | Sensore battit: Sì | Impermeabile: Water-resistant | Controllo attività: Sì | GPS: Sì | Autonomia: 7 giorni | Compatibilità: Android/iOS

Dimensioni ridotte

Buona autonomia

Design poco originale

Non controlla il nuoto

Non avrà lo stile di altri modelli Fitbit, ma ci sono diverse ragioni per le quali Garmin Vivosport appare in questa classifica prima di altri dispositivi Fitbit.

È meno costoso della maggior parte dei Fitbit e integra il GPS. Può vantare un’autonomia di una settimana con una singola carica anche usando il GPS. Anche se impermeabile, non tiene sotto controllo il nuoto ma in compenso eccelle con altri sport come jogging e ciclismo. Anche il sensore di battiti è accurato.

Leggi la recensione approfondita del Garmin Vivosport

6. Honor Band 5

L'ultimo dispositivo indossabile Honor

Display: Sì, touchscreen a colori | Sensore battito: Sì | Impermeabile: Sì | Controllo attività: Sì | GPS: No | Autonomia: Una settimana | Compatibilità: Android/iOS

Buon monitoraggio del sonno

Economico

Notifiche inaffidabili

Display a volte non reattivo

L'Honor Band 5 è un modello nettamente migliore rispetto al Band 4, con funzioni per il fitness potenziate sotto vari punti di vista e un touchscreen a colori per visualizzare tutte le informazioni.

Una delle funzioni più utili è il monitoraggio del sonno, che vi dà consigli su come sfruttare al meglio il tempo che passate dormendo e monitorarlo.

L'Honor Band 5 è anche uno dei più economici tracker per il fitness sul mercato, quindi se state cercando un dispositivo per monitorare lo sport e il sonno questo è quello che fa per voi.

Leggi la recensione approfondita dell'Honor Band 5

7. Xiaomi Mi Band 4

Il tracker economico Xiaomi

Display: Sì, touchscreen a colori | Sensore battito: Yes | Waterproof: Yes | Controllo attività: Yes | GPS: Connesso | Autonomia: 20 giorni | Compatibilità: Android/iOS

Davvero economico

Design sottile

Non smette autonomamente di monitorare

GPS solo connesso

Lo Xiaomi Mi Band 4 il fitness tracker economico per eccellenza, con un design sottile e discreto, un piccolo schermo a colori con pulsante capacitivo e una scelta di varie tipologie di allenamento da monitorare.

Ci sono alcuni vantaggi per gli appassionati del fitness, come l'autonomia di venti giorni, un utile cardiofrequenzimetro e un display comodo da visualizzare quando necessario e molto utile per tenere sott'occhio tutte le informazioni. Se state cercando un dispositivo che funga da cardiofrequenzimetro a un costo contenuto difficilmente troverete di meglio.

Leggi la recensione approfondita del Xiaomi Mi Band 4

8. Amazfit Bip

Sembra uno smartwatch, ma in realtà è un fitness tracker

Display: Sì, bianco e nero | Sensore battito: Sì | Impermeabile: Sì | Controllo attività: Sì | GPS: Sì | Autonomia: 1 mese | Compatibilità: Android/iOS

Design

Ottima app per smartphone

Funzione pausa non funziona

Interfaccia poco pratica

Anche se assomiglia più a uno smartwatch, abbiamo deciso di inserire Amazfit Bip tra i braccialetti elettronici in quanto usa un proprio software e si rivolge soprattutto agli amanti del fitness.

Il design è stato sicuramente influenzato dall’Apple Watch e integra molte funzioni come il GPS, un preciso sensore dei battiti e le funzioni per rilevare il VO2 Max.

Se state cercando una via di mezzo tra smartwatch e braccialetto, il Bip è quello che fa per voi. È molto leggero, ha uno schermo sempre attivo e un’autonomia che può arrivare a un mese se non si usa troppo il GPS.

Se queste caratteristiche vi stuzzicano vi consigliamo di non lasciarvelo scappare. L’unico suo vero limite è la disponibilità che non è sempre garantita.

Leggi la recensione approfondita del Amazfit Bip

Cosa ci aspetta? Voci di corridoio parlano dell’arrivo imminente del Amazfit Bip 2, che sarebbe stato avvistato anche su qualche sito di vendite online.

9. Garmin Vivofit 4

Uno dei più economici modelli di Garmin

Display: Sì, a colori | Sensore battito: No | Impermeabile: Water-resistant | Controllo attività: Sì | GPS: No | Autonomia: 1 anno | Compatibilità: Android/iOS

Autonomia di un anno

Display piccolo ma a colori

Manca sensore battito e GPS

Niente notifiche dallo smartphone

Il Garmin Vivofit 4 è uno dei migliori fitness tracker realizzati da Garmin ed entra con merito nella nostra classifica dei migliori modelli.

Ci piace particolarmente la lunghissima autonomia del Vivofit 4 che non dovremo ricaricare per un anno. Questo significa che lo potremo indossare giorno e notte, tenendo sempre sotto controllo il sonno e l’attività fisica senza doverlo mai ricaricare.

Saremo costretti invece a rinunciare alle notifiche dallo smartphone, ma in compenso potremo apprezzare lo schermo a colori e le funzioni fitness di buon livello. Occorre considerare che le informazioni disponibili sono più limitate della media e che non permetteranno di visualizzare molti dati relativi alle vostre attività.

Leggi la recensione approfondita del Garmin Vivofit 4

10. Moov Now

Non più il numero uno

Display: No | Sensore battito: No | Impermeabile: Sì | Controllo attività: Sì | GPS: Sì, via smartphone | Autonomia: Sei mesi | Compatibilità: Android/iOS

Autonomia fantastica

Economico

Funzioni limitate

Senza display

Nonostante abbia qualche anno di vita, il Moov Now rimane uno dei nostri favoriti braccialetti fitness. Costa poco, offre quello che serve per tenere sotto controllo l’attività e in più ha un'incredibile autonomia di sei mesi.

Moov Now non controlla solo i passi, la corsa e il sonno, ma anche altre attività fisiche come il nuoto. Oggettivamente non è poco.

Certo, non avrà il GPS integrato o alcune delle caratteristiche presenti nei braccialetti top di ultima generazione, ma se state cercando un sistema di controllo efficace che costi anche poco, allora Moov Now è quello che fa per voi.

Leggi la recensione approfondita del Moov Now

Cosa ci aspetta? Moov Now è stato presentato nel 2015 per cui è sicuramente ora di un aggiornamento. Purtroppo però non abbiamo avuto notizie al riguardo dal produttore.