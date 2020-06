WatchOS 7 priverà Apple Watch 6 di una funzione chiave

Apple ha presentato watchOS 7 senza menzionare il fatto che il prossimo sistema operativo di Apple Watch potrebbe non supportare una funzione classica degli smartwatch nel prossimo Apple Watch 6.

Una caratteristica da sempre presente negli Apple Watch è Force Touch, che è un modo per accedere a menu segreti o nascosti premendo con forza sul touchscreen. Secondo le nuove Human Interface Guidelines di Apple, l’azienda starebbe spingendo gli sviluppatori di app a rinunciare a questa funzione, scegliendo invece altri metodi di gestione dei menu.

Il motivo di questo cambiamento sembra dovuto al fatto che i menu nascosti e accessibili tramite Force Touch saranno visionabili in altri modi, e questo renderebbe la funzione ridondante.

Secondo MacRumors, l'anteprima per gli sviluppatori di watchOS 7 mostra che le app di Apple non usano più questa funzione, dando credito alle recenti indiscrezioni in merito al fatto che potrebbe non esserci più il supporto al Force Touch.

I vecchi Apple Watch potrebbero quindi perdere il Force Touch quando sarà disponibile watchOS 7, e questo potrebbe riflettersi anche sull'Apple Watch 6.

Che dire di Apple Watch 6?

Se watchOS 7 dovesse veramente rimuovere il Force Touch, è molto probabile che Apple Watch 6 non supporterà tale funzione.

Una possibile teoria è che Apple Watch 6 potrebbe non implementare l’hardware necessario per questa funzione liberando spazio all'interno del dispositivo per inserire altri tipi di tecnologia. Forse Apple ha deciso di rimuovere il Force Touch proprio per questo motivo.

Purtroppo non lo scopriremo con certezza fino alla fine dell'anno, quando è prevista la presentazione di Apple Watch 6. Tuttavia, a luglio la beta pubblica di watchOS 7 ci darà un'idea migliore di cosa aspettarci