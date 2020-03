Coronavirus, un bot dall'OMS per rimanere aggiornati via WhatsApp

La stragrande maggioranza delle notizie mondiali in questo momento sono legate (giustamente) a Covid-19, ma potrebbero risultare un po' opprimenti, specialmente quando vi è una forte disinformazione. L'organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha creato un bot per WhatsApp, che può aiutarvi a ridurre la lettura di fake news.

Il bot può inviarvi le ultime informazioni con la semplice pressione di un pulsante, inclusi gli ultimi numeri, consigli su come proteggervi, "miti", notizie e annunci e risposte a domande comuni sul virus.

Un menu semplice

Il bot è molto semplice da seguire, è sufficiente toccare il numero pertinente per ottenere le informazioni desiderate. Poiché il bot proviene dall'OMS, potete essere sicuri sul fatto che le informazioni sono autorevoli e aggiornate, e poiché provengono tutte dalla stessa fonte (sarete voi a scegliere quando e quali informazioni ricevere), non sussiste il pericolo di ricevere tonnellate di informazioni nel giro di pochi minuti.

Per ottenere il bot per WhatsApp, cliccate su questo link dallo smartphone e inviate la parola “join”, oppure aggiungete il numero +41 79 893 18 92 ai vostri contatti, quindi avviate una chat di WhatsApp con quel numero e scrivete la parola “join”.

Il bot, purtroppo, è disponibile solo in lingua inglese, ma le informazioni sono di facile interpretazione se si conosce un minimo di inglese. Inoltre, abbiamo notato che spesso occorre attendere circa 1 minuto prima di ricevere le informazioni richieste, come ad esempio le statistiche dei contagi. Infine, il bot non tiene conto di un Paese specifico (non potete ricevere aggiornamenti sul contagio mirati all’Italia, ad esempio), ma raggruppa le informazioni al livello globale, quindi per chi vuole tenersi aggiornato esclusivamente sulla situazione del proprio Paese, il bot potrebbe non essere utile.

Potete trovare informazioni su Covid-19 anche sul sito web dell'OMS, ma il bot per WhatsApp è un modo semplice e conveniente per accedervi, specialmente se usate lo smartphone in maniera intensa.

Fonte: TheNextWeb