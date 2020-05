Vampire: the Masquerade Bloodlines 2 arriverà su Xbox Series X

All'evento Inside Xbox, Paradox Interactive ha mostrato un inquietante trailer di Vampire: the Masquerade Bloodlines 2 ma, cosa ancora più importante, ha confermato che il gioco arriverà sulle console di prossima generazione.

L’avventura si svolgerà a Seattle e il recente filmato di gameplay ha mostrato un vampiro che sembra essere più un dirigente d’azienda, a differenza dei precedenti filmati che mostravano personaggi ai margini della società.

Oltre a questo, non abbiamo visto molti altri dettagli. L’evento ha mostrato un gameplay in prima persona a base di poteri da vampiro e un mucchio di salti sui tetti. Tuttavia, questo gioco non sembra certo lesinare i dettagli e l'hardware di Xbox Series X porterà la grafica a un nuovo livello.

Non si conosce ancora la data di uscita di Vampire: the Masquerade Bloodlines 2, ma dato che il trailer è stato per lo più di gameplay, ci aspettiamo che sia uno dei primi titoli a essere disponibili per Xbox Series X e, ovviamente, per PC.

Non ci resta che attendere per scoprire maggiori informazioni.