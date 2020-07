PS5, chi è interessato a questa versione non si preoccuperà troppo del prezzo

Mentre gli appassionati di console continuano a interrogarsi su quale potrà essere il prezzo di PS5, Truly Exquisite ha annunciato un'edizione limitata della console next-gen di Sony degna di re Mida.

Il brand inglese ha infatti annunciato che l'edizione limitata della console arriverà in tre differenti versioni. Quella più prestigiosa sarà la PS5 in oro a 24 carati, mentre la versione di fascia media (si fa per dire) sarà invece ricoperta di platino a 24 carati, mentre per i meno pretenziosi è disponibile la variante in oro rosa a 18 carati. L'annuncio di questa versione è arrivato anche con tanto di trailer di presentazione.

Dunque quanto costerà questa PS5 di lusso? Al momento non si sa ma i colleghi della redazione inglese di TechRadar hanno ricostruito un caso simile in passato. Il rivenditore inglese Harrods nel 2013 aveva venduto una Xbox One ricoperta in oro a 24 carati per £6,000, ovvero €6.594.

Considerato il valore di questa console, chi può valutarne l'acquisto dovrà sicuramente preoccuparsi di avere uno spazio adeguato: quello di una cassaforte.

In merito a questa stravagante versione della PS5, il fondatore e amministratore delegato di Truly Exquisite, Kunal Patel ha dichiarato: "PS5 è probabilmente una delle console più attese di sempre e molte persone stanno aspettando ormai da anni il suo arrivo. Vogliamo offrire questa versione di lusso a edizione limitata di PS5 per tutte le persone che vogliono davvero distinguersi".

"Abbiamo mostrato ai nostri clienti più esclusivi, alcuni render della PS5 e abbiamo già degli acquirenti che vogliono ordinarla anche se la console non è ancora stata lanciata sul mercato. Siamo certi che sarà una versione molto popolare considerato che si tratterà di un'edizione molto limitata con non meno di 100 unità distribuite in tutto il mondo".

Sony in... Goldmember

Al di là del valore, viene da chiedersi quale possa essere il peso di una PS5 con questo tipo di trattamento. La prossima console Sony fin da ora è infatti candidata a essere la seconda console più pesante di sempre facendo segnare sulla bilancia i 4,78 Kg.

Vale la pena ricordare che Sony fino ad oggi non ha dato un minimo indizio sul prezzo e che l'uscita è fissata per un generico periodo di fine anno. Aspettiamo di saperne qualcosa di più probabilmente in occasione dell'evento State of Play del mese di agosto.

Nell'attesa, Truly Exquisite dà la possibilità di esprimere il proprio interesse all'acquisto sul sito ufficiale specificando, ovviamente, a quale tipo di console si è interessati. Certo, in caso di guasto della console resta un dubbio: dell'assistenza si occuperanno anche dei gioiellieri oltre ai tecnici Sony?