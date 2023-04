Google Flights: la nuova funzione per monitorare i prezzi dei voli

Quando il clima si riscalda, le persone iniziano naturalmente a pianificare le loro prossime vacanze. Google, in risposta, sta aggiungendo quattro nuove funzionalità su diverse piattaforme per smartphone, nel tentativo di aiutare gli utenti a trovare le migliori offerte sui biglietti.

L'aggiunta di maggior impatto è probabilmente quella di Google Flights, che si arricchisce di una nuova funzione per indicare se il prezzo di un biglietto sia o no il più basso per quel giorno. Questo prezzo sarà monitorato "ogni giorno fino alla partenza e, se dovesse scendere", Google dichiara che rimborserà la differenza tramite Google Pay.



Al momento, la funzione è in fase di test e la sua disponibilità sarà limitata ai soli voli in partenza dagli Stati Uniti, per tutti gli altri restano a disposizione le migliori VPN per prenotare voli.

Google Search, invece, sta introducendo una nuova funzione simile alle Storie di Instagram per gli annunci di hotel, in cui è possibile scorrere una serie di immagini per farsi un'idea di cosa aspettarsi. Le recensioni degli utenti e il sito web della località saranno presenti sullo schermo per ulteriori informazioni, insieme a un pulsante di prenotazione. La terza funzione di ricerca aggiunge i prezzi delle attrazioni turistiche locali e delle compagnie turistiche con un link per la prenotazione. Le località più famose, in particolare, avranno suggerimenti sotto l'elenco "per esperienze correlate", quasi come un mini "tour della città".

Infine, Google Maps avrà una nuova scheda per la versione desktop che mostrerà le località cercate di recente nel menu a sinistra. È possibile inserire tutto in un nuovo elenco da salvare per il futuro o da condividere con gli amici. Recents sarà disponibile "a livello globale a partire dalla prossima settimana", ma non è ancora prevista una versione mobile. Lo stesso post di Maps menziona altri strumenti degni di nota, ma si tratta di cose già viste, come Immersive View e il Live View basato sulla tecnologia AR.

Disponibilità

L'aggiornamento di Google Search è attualmente in fase di roll-out sui dispositivi mobili e alcuni sono già online. Abbiamo potuto provare lo slideshow riguardante gli hotel, ma al momento in cui scriviamo non erano disponibili né l’etichetta sui prezzi dei voli né quella sulle attrazioni turistiche.

Prima di partire per le vacanze, vi consigliamo di familiarizzare con un paio di altri strumenti. Google ha recentemente lanciato gli avvisi di allerta sul calore per informare gli utenti su cosa fare per rimanere al fresco. C'è anche lo strumento di localizzazione su Maps che consente di condividere la propria posizione con gli amici in caso di smarrimento.