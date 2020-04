Il nuovo proiettore BenQ è ideale per giocare con PS4, Xbox One o Switch

Il proiettore BenQ TH685 possiede una nuova fantastica opzione AV, ideale per giocare con le console.

Con un'incredibile luminosità di ben 3.500 lumen, il supporto per il formato 4K HDR e 8.3ms di input lag, il proiettore TH685 è stato progettato per riprodurre i giochi delle console, con colori accessi e nitidi. Collegando in HDMI su console come PS4 , Xbox One o Nintendo Switch , noterete sicuramente le potenzialità di questo proiettore.

La caratteristica fondamentale del BenQ TH685 è il basso input lag. Quasi tutti i televisori spesso fanno fatica a scendere sotto i 20ms e più aumenta il lag, più si perdono fluidità e reattività dei comandi impartiti dal controller e di tutto ciò ne risente il gameplay.

Il BenQ TH685 è in vendita a $799 negli Stati Uniti e si unisce alla vasta gamma di proiettori di BenQ, capaci di soddisfare una grande varietà di esigenze per l’intrattenimento domestico. Di recente abbiamo recensito il modello BenQ TK850 , un proiettore altrettanto valido in termini di luminosità, però ottimizzato per guardare contenuti sportivi e che integra un algoritmo per migliorare gli effetti di Motion Blur. Anche il BenQ TK850 è compatibile con HDR e può essere utilizzato per giocare con le console.

Negli Stati Uniti, il proiettore BenQ TH685 già disponibile, mentre purtroppo in Italia non è ancora possibile acquistarlo. Invece, il BenQ TK850 è già disponibile all’acquisto anche da noi.

State cercando un proiettore specifico per la riproduzione di contenuti sportivi? Date un'occhiata alle seguenti offerte per il BenQ TK850:

Migliori offerte BenQ TK850 projector di oggi BenQ TK850 4K UHD HDR PRO... Amazon €1,931.89 Vedi

HDR per tutti

BenQ già a partire dallo scorso anno, ha introdotto in vari dispositivi il supporto per il formato HDR, difatti i modelli di proiettore HT3550 / W2700 integravano la tecnologia HDR Pro compatibile con HDR10 e HLG.

I videogiochi sono un ottimo strumento per testare la visione HDR, grazie ai colori particolarmente vividi e ai notevoli miglioramenti del contrasto, i dettagli ambientali si fanno ancora più chiari e nitidi.