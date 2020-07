Volete tenere testa a Xbox Series X? Ecco il PC di cui avete bisogno

Di tutti i giochi Xbox Series X che ci è capitato di osservare, The Medium è sicuramente uno dei più interessanti. Steam ha pubblicato le specifiche minime e consigliate, che mostrano quale PC potrebbe servirvi se desiderate utilizzare giochi di nuova generazione come questo.

Constatiamo con piacere che che le specifiche minime consigliate non sono particolarmente esigenti, e ciò permetterà a chi ha un PC da gioco abbastanza recente di giocare senza grossi problemi senza dover acquistare una XBox Series X.

Tuttavia, se si desidera il tipo di esperienza che la nuova console di Microsoft promette, le cose potrebbero farsi più costose.

Queste sono le specifiche di The Medium pubblicate su Steam:

Requisiti minimi:

richiede un processore a 64 bit e un sistema operativo

OS: Windows 10 a 64 bit

Windows 10 a 64 bit Processore: Intel Core i5-6600 / AMD Ryzen 5 2500X

Intel Core i5-6600 / AMD Ryzen 5 2500X Memoria: 8 GB RAM

8 GB RAM Grafica: 1080p: Nvidia GeForce GTX 1060 6 GB / AMD Radeon R9 390X (o equivalente con VRAM da 4 GB)

1080p: Nvidia GeForce GTX 1060 6 GB / AMD Radeon R9 390X (o equivalente con VRAM da 4 GB) DirectX: versione 11

versione 11 Spazio di archiviazione: 30 GB di spazio disponibile

30 GB di spazio disponibile Scheda audio: compatibile DirectX, cuffie consigliate

Requisiti consigliati:

richiede un processore a 64 bit e un sistema operativo

OS: Windows 10 a 64 bit

Windows 10 a 64 bit Processore: Intel Core i5-9600 / AMD Ryzen 7 3700X

Intel Core i5-9600 / AMD Ryzen 7 3700X Memoria: 16 GB RAM

16 GB RAM Grafica: 1080p: Nvidia GeForce GTX 1660 Ti / Radeon RX Vega 56 | 4K: Nvidia GeForce RTX 2070 / Radeon RX 5700 XT

1080p: Nvidia GeForce GTX 1660 Ti / Radeon RX Vega 56 | 4K: Nvidia GeForce RTX 2070 / Radeon RX 5700 XT DirectX: versione 12

versione 12 Memoria: 30 GB di spazio disponibile

30 GB di spazio disponibile Scheda audio: compatibile DirectX, cuffie consigliate

compatibile DirectX, cuffie consigliate Note aggiuntive: Nvidia GeForce RTX 2080 su 4K con ray tracing

Alternative a Xbox

Mentre le specifiche minime sono piuttosto comuni e includono la maggior parte dei PC da gioco degli ultimi anni, è previsto che Xbox Series X farà girare The Medium in risoluzione 4K. Per ottenere lo stesso risultato su PC, avrete bisogno di una scheda Nvidia GeForce RTX 2070 o Radeon RX 5700 XT, che sono costose e di fascia alta.

Se la Xbox Series X sarà anche in grado di eseguire The Medium con ray tracing, per fare lo stesso su computer, sarà necessaria almeno una potente GeForce RTX 2080.

Naturalmente, grazie alla scalabilità dei giochi per PC, è possibile modificare alcune impostazioni per far funzionare The Medium con un frame rate accettabile anche su hardware più economico. Le specifiche minime sono confortanti per quei giocatori che vogliono provare i giochi di "prossima generazione" senza dover sostituire o potenziare il proprio hardware. Ciò è molto interessante, se pensiamo che la Xbox Series X sarà in grado di produrre prestazioni simili a un PC dotato di RTX 2080, ma il suo costo sarà probabilmente più contenuto di quello della sola scheda grafica Nvidia, senza contare tutto il resto delle componenti necessarie per assemblare un desktop.

È curioso notare che, come sottolineato da un utente del forum di Resetera, non è nemmeno menzionato un SSD tra i requisiti. Gli SSD sono molto più veloci dei tradizionali dischi rigidi e sono uno dei principali punti di forza di Xbox Series X e PS5. Si ritiene che The Medium, consenta ai giocatori di spostarsi da un mondo all'altro senza soluzione di continuità, senza tempi di attesa, ma per poterlo fare crediamo che sarà quasi obbligatorio dover montare un SSD sul proprio PC.