Questo è il primo notebook marchiato AMD con Linux preinstallato

Tuxedo Book BA15 è il primo notebook ad avere chip AMD e Linux preinstallato, quindi se siete alla ricerca di un notebook che esegue Linux con processore AMD Ryzen forse potrebbe interessarvi questo modello realizzato da un produttore tedesco di PC.

Linux può essere installato su numerosi notebook, ma questo modello vi farà risparmiare tempo, dal momento che non dovrete disinstallare Windows 10 per passare a Linux, visto che il sistema operativo è già preinstallato e configurato sul computer. Normalmente i notebook con Linux preinstallato sono dotati di processori Intel.

Tuxedo Computers è il primo produttore a offrire un notebook con Linux preinstallato e un processore AMD Ryzen, almeno stando alle nostre informazioni, quindi ci teniamo a complimentarci con il produttore.

We're super excited to introduce world's first AMD-only and Linux-preinstalled laptop. Available for preorder now. Meet new Horyzens!https://t.co/tzy3N08UWE@AMDRyzen @AMDPC pic.twitter.com/OXdz1FD19YMay 22, 2020