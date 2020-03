NordVPN: questa fantastica offerta offre uno sconto eccezionale e mesi extra gratuiti

I compleanni di solito si festeggiano con torte e regali, ma siccome NordVPN non è un essere umano, deve celebrare il suo ottavo anniversario in maniera diversa e lo fa annunciando una promozione davvero interessante.

Se scegliete il piano triennale di NordVPN entro il 10 marzo, riceverete un mese, un anno, due anni o tre anni GRATIS!

In ogni caso potete vincere solo uno di essi e starà alla fortuna poter decidere quale, ma quanto bello sarebbe, in fondo, poter godere di un servizio VPN per tre anni senza costi aggiuntivi?

Bisogna però tenere conto che con questa promozione dovrete pagare l'intero importo per i tre anni in anticipo. E anche se l’importo da pagare potrà sembrare elevato, dovete ricordate che stiamo parlando di una delle migliori occasioni per aumentare la vostra sicurezza informatica e aggirare il bypass dei contenuti con restrizioni geografiche per i prossimi 36 mesi, che potrebbero anche diventare 72 con un po’ di fortuna.

Avete bisogno di maggiori informazioni o un paio di domande? Continuate a leggere, in quanto abbiamo raccolto tutte le informazioni necessarie per descrivere questa offerta.

Maggiori informazioni su questa offerta stellare:

NordVPN | 3 anni + 1 mese, 1 anno, 2 anni o 3 anni gratis |382,87 euro - 111,82 euro | 70% di sconto È facile capire perché giudichiamo NordVPN come una delle migliori VPN in circolazione. È facilissima da usare (anche se non siete esperti di tecnologia), per non parlare di tutte le funzionalità che vanta, come server ottimizzati per il P2P, blocco dei malware e persino il supporto al Bitcoin. È ideale anche per tutti gli amanti dello streaming, in quanto è riuscita a far funzionare Netflix durante i nostri test. Questa offerta scade il 10 marzo.

NordVPN è una buona VPN?

In una parola: sì! Dopo tutti i nostri test approfonditi e le analisi che facciamo per mettere alla prova una VPN, l’abbiamo inserita nella nostra top 10 e questo dovrebbe rassicurarvi in merito alla sua affidabilità.

Se siete preoccupati per la privacy, NordVPN ha una severa politica di no-logs, il che significa che i vostri dati di navigazione non vengono memorizzati, inclusi gli indirizzi delle pagine che andrete a visitare o i file che avrete scaricato. Inoltre, è in grado di sbloccare anche Netflix, per poter accedere alle altre versioni internazionali e godere di maggiori contenuti. Vanta inoltre di un supporto clienti veloce, in modo che tutti i vostri dubbi o eventuali problemi possano essere risolti istantaneamente e di un efficace kill switch (una delle principali caratteristiche che deve avere una VPN per chiunque sia interessato alla massima sicurezza) che termina istantaneamente tutte le connessioni attive, nel caso la VPN dovesse cadere.

Anche il prezzo fa parte dei vantaggi: NordVPN è uno dei provider più economici sul mercato, specialmente con questa promozione. Inoltre, potete sfruttare fino a sei connessioni simultanee con un solo account, il che è perfetto per chiunque desideri risparmiare.

Avete voglia di saperne di più? Allora vi invitiamo a leggere la nostra recensione approfondita di NordVPN.