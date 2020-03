Questo computer da polso con Android potrebbe essere più potente di iPhone 7.

Prendete uno smartphone, restringetelo, legatelo al polso e avrete un'idea di ciò che è lo smartwatch TicWris Max . Per quanto ridicola possa sembrare, l'idea sta avendo successo in Asia.

Venduto per 135 euro su Gearbest, questo dispositivo potrebbe rivelarsi utile per chi lavora in ambienti esterni difficili, grazie alla connettività 4G e alla certificazione IP67. Tuttavia, non potete usarlo durante il nuoto, ad esempio, ma dovrebbe comunque resistere a una doccia.

Non c'è nulla carente nel resto della configurazione. TicWris Max ha un processore Mediatek quad-core, 3 GB di RAM, 32 GB di memoria integrata, una batteria da 2880 mAh e una fotocamera frontale da 8 megapixel che supporta anche Face ID.

Smartwatch TicWris Max 4G - 135 euro su Gearbest Questo è un prodotto che probabilmente dividerà l'opinione di molte persone. Secondo noi il fattore di forma è troppo ingombrante, ma la sua unicità farà girare la testa agli appassionati dei gadget tecnologici. TicWris Max vanta anche la connettività 4G, una fotocamera da 8 megapixel e 32 GB di spazio di archiviazione. Per ricevere il prezzo migliore, usate il codice 9USJ0HDRGM al momento del pagamento e scegliete la valuta e il paese che preferite dal menu nell'angolo in alto a destra del sito.

Vedi offerta

TicWris Max è dotato di GPS, NFC e Wi-Fi integrati e può persino visualizzare l'ora sul suo display da 2,86 pollici con risoluzione 640x480 pixel. Permette anche di effettuare telefonate, senza la necessità di un dispositivo separato.

Vale la pena notare che il esso funziona con Android 7.1.1 (una versione che ha ormai un po’ di anni) e non c'è uno slot per schede microSD o una porta USB per trasferire o caricare i file. TicWris Max pesa 153 grammi, quasi come uno smartphone di grandi dimensioni, quindi il polso potrebbe stancarsi nel corso della giornata.