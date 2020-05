Questo portatile monta una CPU da ben 16 core

L'AMD Ryzen 9 3950X è basato sull’architettura Zen 2; offre 16 core/32 thread, una frequenza base di 3,5GHz, una massima di 4,7GHz (su un solo core). La cache L3 ammonta a ben 64MB, mentre il TDP è di 105W.

Questo processore è privo di grafica integrata, e supporta memorie DDR4 con una frequenza massima di 3200MHz in dual channel. Il chip è prodotto con l'avanzato processo a 7nm di TSMC. Insomma, è la più potente CPU consumer sul mercato, a oggi.

Questo notebook monta una potentissima CPU, l'AMD Ryzen 9 3950X, un "mostro" da 16 core/32 thread in grado di svolgere qualsiasi compito con facilità. È equipaggiato anche con una Nvidia GeForce RTX2060 e un SSD da 250GB, inoltre è possibile installare fino a 64GB di RAM.

Considerata la potenza del Ryzen 9 3950X, l'XMG APEX 15 rappresenta una prospettiva allettante per tutti i professionisti alla ricerca di una workstation mobile. Il produttore tedesco Schenker è riuscito a inserire un processore desktop nel suo nuovo notebook XMG APEX 15 , disponibile a € 1.958 su Bestware.

Al momento non abbiamo trovato un negozio italiano che abbia questo modello, presentato all'inizio di aprile. Ma il negozio che vi abbiamo indicato sarà più che felice di spedirvelo a casa, ovunque siate in Europa.

Il versione base del portatile dispone di un display IPS Full HD da 144Hz, una GPU Nvidia Geforce RTX 2060 con 6GB di VRAM GDDR6, banchi RAM Kingston da 8GB, un SSD Kingston A2000 da 250GB, Bluetooth 5.0 e due anni di garanzia, tuttavia manca il sistema operativo.

Come qualsiasi portatile, XMG APEX 15 non può dissipare tutto il calore generato dal Ryzen 9 3950X, e per questo l’azienda ha impostato il processore in modalità eco, tramite il software Ryzen Master (e possibilmente nel BIOS), in modo da ridurre la velocità di base del 25% e consumare il 44% in meno.

Ciò solleva una domanda: non sarebbe meglio acquistare un modello con una CPU da 12 o 8 core, piuttosto che optare per un processore depotenziato via software?

In ogni caso, XMG APEX 15 è un portatile molto interessante e se siete alla ricerca di una workstation mobile, dovreste tenerlo in considerazione.