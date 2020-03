Coronavirus, 5 attività per passare il tempo durante la quarantena

Il coronavirus sta obbligando milioni di persone in tutto il mondo a rimanere chiuse in casa per un periodo di tempo indefinito; molti dopo aver sperimentato vari espedienti per riempire il tempo iniziano a pensare che non sia rimasto più niente di divertente da fare.

La buona notizia è che, in realtà, ci sono molte cose divertenti o produttive da fare per distrarsi dal COVID-19 ed evitare che la noia prenda il sopravvento.

Abbiamo stilato un elenco di 5 attività consigliate durante la quarantena divise per categorie: videogiochi da provare, film, serie TV da guardare, ebook da leggere e podcast da ascoltare. Ora è il momento giusto per approfittarne e rimettersi al passo.

Videogiochi, film, podcast, ebook e altro ancora; prendete spunto dal nostro elenco di cose da fare, e ricordate: non uscite di casa a meno che non vi troviate in una situazione di necessità.

1. Giocate a Doom Eternal o Animal Crossing

(Image credit: iD Software)

Venerdì scorso sono usciti due nuovi videogiochi molto diversi tra loro, pubblicati rispettivamente da Bethesda e Nintendo.

Il primo è l'attesissimo Doom Eternal, una bellissima ma brutale reinvenzione della serie di sparatutto in prima persona che fa sembrare la quarantena un luogo sicuro. Questo viaggio all'inferno è una delle migliori esperienze di gioco che potete avere nel 2020. Nella nostra recensione Doom Eternal ha ricevuto una valutazione ottima con un punteggio a cinque stelle e un premio Editor's Choice. Il gioco gira facilmente a 60 fps in 4K e ha superato le nostre aspettative anche quando l'abbiamo visto girare in 8K con una scheda grafica da 2800 euro , anche se in questo caso gli FPS sono scesi a 40.

Animal Crossing: New Horizons è esattamente l’opposto. L'ambientazione infernale di Doom viene sostituita da un'isola tropicale paradisiaca. Di certo i cori demoniaci dello sparatutto non hanno niente a che vedere con i messaggi rilassanti tipici di Animal Crossing come il "Va tutto bene" pronunciato da Tim Nook. La simpatica simulazione di vita sociale di Nintendo è ideale per svagarsi nonostante la situazione attuale di auto-isolamento. Leggete la nostra recensione completa di Animal Crossing: New Horizons e siate positivi.

Ci teniamo a sottolineare che, mentre il nuovo Animal Crossing è un'esclusiva per Nintendo Switch, Doom Eternal è disponibile su diverse piattaforme: PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e persino Google Stadia.

2. Godetevi un intero franchise cinematografico

(Image credit: Marvel)

Non c’è niente di meglio che passare il tempo con una buona serie TV, ma poiché i film di solito hanno budget più grandi e una produzione più sofisticata (fatta eccezione per alcune serie TV dai budget stellari) e se siete a corto di nuove serie da iniziare, questo potrebbe essere il momento perfetto per trascorrere il tempo guardando qualche trilogia o, perchè no, un intero franchise.

Ci sono diversi modi per guardare i film Marvel, ad esempio. Disney Plus è il modo più semplice. Se state cercando cose da fare durante l'auto-isolamento dal coronavirus, le avventure dei supereroi di Stan Lee vi terranno compagnia per un totale di 60 ore.

Sono disponibili tantissimi altri film, ovviamente, come Avatar e i tre capitoli di Mamma ho Perso l’aereo. Se siete interessati ad abbonarvi al servizio di streaming Disney Plus, a questo link trovate la lista completa dei film, serie TV e originali disponibili sulla piattaforma.

3. Leggete uno dei 100 migliori ebook di Amazon

Do this... but indoors or away from people, please. (Image credit: Amazon)

È facile rimandare la lettura di libri quando si è in questo stato, ma probabilmente non dovrete fare il solito tragitto giornaliero se lavorate da casa, quindi non avete scuse per sfogliare alcune pagine di un ebook.

Da dove iniziare? Spesso questa è la parte più difficile, vi consigliamo di dare uno sguardo a questi 100 libri di Amazon. Ovviamente non tutti vi piaceranno, ma hanno tutti qualcosa di interessante per cui vale la pena leggerli, e come se non bastasse, sono anche scontati.

Non siete fan della lettura e odiate il suono della vostra voce in testa? Audible è il miglior rimedio per questo. L’azienda di audiolibri di proprietà di Amazon offre un abbonamento gratuito di 30 giorni. Qual è la parte interessate? Sia gli ebook che gli audiolibri vengono consegnati all'istante e non vi è il pericolo di vederli esauriti.

4. Scoprite un nuovo podcast

(Image credit: Future)

I podcast sono generalmente gratuiti e spesso trovano il giusto equilibrio tra divertimento e informazione. Podcast come Serial si piazzano costantemente tra i primi 50 sulle piattaforme di podcast.

Ci sono una miriade di podcast in rete che vi permetteranno di rimanere aggiornati sugli argomenti più disparati dallo sport, all'arte, all'hi-tech fino agli argomenti di attualità. Ovviamente trovate anche i podcast d'informazione e storytelling proposti da radio e TV nazionali come Rai Play.

5. Pulite i vostri gadget, fisicamente e digitalmente

(Image credit: androidpit)

In questo periodo è molto importante tenere le mani pulite e disinfettate. Riuscite a immaginare la quantità di sporco che può annidarsi sulle vostre device preferite?Abbiamo già spiegato come pulire e disinfettare lo smartphone , e quale momento migliore per farlo se non durante un'epidemia?

Lo smartphone è un vero e proprio contenitore di germi e nel link allegato qui sopra trovate i nostri consigli su come pulirlo in modo adeguato senza danneggiare lo schermo. Spesso dimentichiamo di pulire i nostri dispositivi indipendentemente dal fatto che sembrino puliti o meno. Inoltre, non dimenticate il vostro Nintendo Switch e la pulizia di tutte le periferiche che, durante le lunghe sessioni di gioco, raccolgono una marea di germi.

Lo avete già fatto? Bene, questo momento è ideale anche per pensare ai vostri file digitali, effettuando il backup del vostro PC o formattando il vostro Mac. Se dovete fare un backup delle vostre foto vi consigliamo di usare Google Foto.

Manterremo aggiornato questo elenco man mano che i giorni di auto-isolamento continuano e qualora riteniamo sia utile aggiungere nuovi consigli. Non si tratta di fare la guerra con le armi, ma dobbiamo semplicemente starcene buoni sul divano. Comprendiamo che questo può essere difficile, soprattutto se le idee divertenti vengono a mancare già dopo pochi giorni. Diamo spesso consigli alle persone su cosa acquistare, ma siamo altrettanto felici di offrire consigli su come trascorrere il tempo nel miglior modo possibile.