Xbox Series X: Microsoft ha brevettato un nuovo logo per la console

Microsoft ha depositato il brevetto del logo di Xbox Series X , dando un taglio netto agli stili del passato.

La notizia è stata intercettata dal sito web Windows Central sul social Reddit e sostiene che il logo ufficiale di Xbox Series X è stato depositato il 16 aprile 2020: dalle prime immagini, il marchio appare molto diverso da quello che abbiamo visto finora impresso sulle console di casa Microsoft.

Il logo è costituito dalla parola "Series" che si estende verticalmente ed è posta accanto a una "X" stilizzata. Microsoft ha deciso di optare per un design più maturo e minimalista, ma forse un po’ troppo semplice e che sembra quasi più adatto a un marchio sportivo.

Ci aspettiamo che un approccio simile, ovvero minimalista e futurista allo stesso tempo, venga adottato da Microsoft per l’intera linea Xbox Series X. Dopotutto, il design della console di nuova generazione si discosta radicalmente da quello di Xbox One e ricorda quello di un case di un PC in formato tower.

Anche il produttore rivale Sony dovrebbe adottare un approccio in linea con quello di Microoft, sintomo che le console di nuova generazione non sono soltanto giocattoli, ma delle vere e proprie macchine del gaming.

Non ci sono più i loghi di una volta

Non possiamo nascondere una certa nostalgia nei confronti del logo di Xbox One, ma concordiamo sul fatto che il lancio di una nuova generazione di console debba coincidere con l'introduzione di un nuovo marchio.

Secondo quanto riportato dal brevetto, il logo di Xbox Series X non apparirà soltanto sulla console, ma anche su un vasto ecosistema di prodotti legati (chi più chi meno) al brand, come capi di abbigliamento, portachiavi, utensili da cucina e gadget vari. Tuttavia, crediamo che si tratti di una scelta di marketing da parte di Microsoft per poter coprire ogni tipo di settore che potrebbe rivelarsi utile in futuro: è improbabile che vedremo mai cucchiai o spatole griffati Xbox Series X.

Il logo non è stato confermato ufficialmente da Microsoft, ma crediamo che l’annuncio possa avvenire a breve, magari insieme ad altri succosi dettagli tra cui la data di lancio di Xbox Series X che, a detta di molti, dovrebbe avere luogo a maggio.