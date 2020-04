Redmi AirDots S, auricolari TWS economici di seconda generazione

Redmi (Xiaomi) ha presentato i nuovi AirDots S. Vale a dire l’evoluzione degli AirDots di Redmi , auricolari TWS che sono velocemente diventati un punto di riferimento per chi è interessato a spendere poco. Il nuovo modello si preannuncia, come il suo predecessore, un’alternativa incredibilmente economica agli AirPods di Apple.

Redmi AirDots S sono auricolari true wireless con il supporto Bluetooth 5.0, ovvero la versione più recente della connessione senza fil,i che permette un collegamento più veloce e più stabile rispetto alla precedente generazione. Gli auricolari utilizzano il chip Bluetooth Realtek RTL8763BFR e supportano l’audio stereo a doppio canale. I Redmi AirDots S pesano circa 4,1 grammi e la batteria integrata da 300 mAh permette di avere un’autonomia fino a 4 ore, che arriva fino a 12 ore con l’aiuto della custodia di ricarica.

Le funzioni dei Redmi AirdDots S includono il tocco per avviare o mettere in pausa la musica, tocco prolungato per rifiutare una chiamata, doppio tap per avviare l’assistente vocale preferito.

I Redmi AirDots S Includono anche una modalità di gioco dedicata che può essere attivata toccando l'auricolare tre volte. Una volta abilitata la modalità di gioco, gli auricolari entreranno in modalità a bassa latenza in modo da ridurre il ritardo di trasmissione, sincronizzando audio e video e quindi migliorando l'esperienza di gioco. I Redmi AirDots S consentono inoltre di passare facilmente dalla modalità mono a binaurale e viceversa, con quest’ultima che darà l’impressione di trovarsi esattamente nel punto in cui l’audio è stato ripreso.

Questi auricolari true wireless presentano un driver da 7,2 mm e la riduzione del rumore DSP per rimuovere il rumore di fondo durante le chiamate. Rispetto alla generazione precedente, la velocità di trasmissione dei dati è raddoppiata. I Redmi AirDots S presentano la certificazione IPX4 e dispongono di un sistema che impedisce tocchi e clic accidentali.

