PS5 sarà una delle console più pesanti di tutti i tempi

Tutte le ultime caratteristiche trapelate lasciano intendere che PS5 sarà una console dalle dimensioni decisamente considerevoli, adesso sembra proprio che potrebbe anche rientrare tra le più pesanti mai prodotte da Sony.

Abbiamo già visto diverse ipotesi formulate su quanto potrebbe essere grande PlayStation 5 prendendo come riferimento lo slot del disco rigido: secondo le ultime indiscrezioni, dimensioni e peso potrebbero essere direttamente proporzionali.

Un utente Reddit ha individuato un elenco di Amazon Germany secondo cui PS5 dovrebbe pesare ben 10,54 libbre, ossia 4,78 kg. Potrebbe non sembrarvi molto, ma è un peso decisamente maggiore rispetto ai precedenti modelli prodotti da Sony, eccetto uno.

Nel caso abbiate mai preso in mano la prima versione di PlayStation 3 , vi sarete sicuramente resi conto del suo peso non proprio leggero: la buona notizia è che PS5 dovrebbe essere leggermente più leggera della precedente console uscita nel 2006. PS3 pesava ben 5 kg, PS4 aveva un peso di 2,8 kg, mentre il peso di PS4 Pro era di 3,3 kg.

Dopo questo breve resoconto, ecco il paragone che stavate tutti aspettando. Quali sono quindi le differenze sulla bilancia rispetto alle console di Microsoft? Xbox One X a confronto è un po’ più leggera, con il suo peso di 3,81 kg, mentre la prima versione di Xbox One era ancora più leggera con soli 3,2 kg.

Si dice che anche Xbox Series X peserà meno di PS5, di fatto secondo le ultime indiscrezioni la console dovrebbe pesare 4,45 kg.

E le altre console invece?

Nintendo, ovviamente, è la vincitrice del confronto continuando a mantenere un peso decisamente ridotto per le sue console. Nintendo Switch con i controller Joy-Con collegati pesa solo 0,4 kg, una piuma rispetto alla prima console dell’azienda, Nintendo GameCube , che in ogni caso pesava solo 2,4 kg e includeva anche una fantastica maniglia in miniatura per il trasporto in modo da poterla portare sempre con sè.