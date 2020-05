Microsoft presenta ufficialmente le Surface Headphones 2 e i Surface Earbuds

Microsoft ha presentato due nuove paia di cuffie : le cuffie over-ear Microsoft Surface Headphones 2 e gli auricolari true wireless Surface Earbuds.

Eredi delle Microsoft Surface uscite nell'ottobre 2018, le Microsoft Surface 2 portano tra le novità che saranno più apprezzate dagli audiofili la cancellazione del rumore attiva, una fantastica ergonomicità e una qualità del suono migliorata.

Secondo Microsoft, le nuove cuffie con cancellazione dei rumore sono dotate di "una qualità del suono migliorata con 13 diverse opzioni per il controllo dei rumori ambientali", oltre ad essere molto più economiche.

Le nuove cuffie ora sono disponibili anche nella colorazione Nero satinato oltre alla versione Grigio chiaro (lo stesso colore delle Surface originali). Le Microsoft Surface Headphones 2 sono già pre-ordinabili sullo store Microsoft al prezzo di 279,99 euro, con la possibilità di acquistarle al prezzo scontato di 251,99 euro per studenti, genitori e insegnanti idonei, secondo le indicazioni riportate sul sito ufficiale.

Come già accennato sono molto più economiche delle Surface originali, e potrebbero divenire un’allettante alternativa alle Sony WH-1000XM3 , le cuffie che attualmente presentano la cancellazione del rumore più efficace.

Come per le cuffie della precedente generazione, la cancellazione del rumore attiva è regolabile tramite dei quadranti posizionati sulla parte esterna delle cuffie, una funzionalità in grado di fare la differenza e molto apprezzata dagli utenti. Microsoft afferma che l'ANC potrà sia bloccare che amplificare le voci umane, una funzione molto utile ad esempio per chi lavora da casa in mezzo a coinquilini, bambini e animali domestici.

Anche la durata della batteria è stata migliorata, passando da 15 a 20 ore, mentre il design delle Surface Headphones 2 è stato modificato rispetto alle precedenti fornendo i padiglioni di anelli rotanti, studiati per avere un maggiore comfort.

Suono Omnisonic

Microsoft ha inoltre annunciato l’arrivo imminente dei Surface Earbuds, un paio di auricolari true wireless dal design definito come "ultra confortevole e a tenuta stabile". I nuovi auricolari sono dotati di comandi touch, che vi consentiranno di rispondere alle chiamate e di riprodurre / mettere in pausa la vostra musica senza dover usare il telefono.

Se avete uno smartphone Android, potrete avviare Spotify con un triplo tocco, mentre "l’integrazione con Microsoft 365 consente di ricevere aggiornamenti sulle e-mail tramite la funzione Play My E-mail dell'app Outlook Mobile per iOS, oltre a darvi la possibilità di dettare il contenuto di documenti Word, Outlook o PowerPoint. "

Siamo curiosi di scoprire come sarà davvero la qualità del suono dei nuovi auricolari Microsoft Surface; l’azienda afferma che con i loro driver da 13.6 mm offriranno quello che chiamano "suono omnisonic". Questi auricolari però non offrono la cancellazione del rumore e difficilmente saranno quindi in grado di competere con AirPods Pro o i Sony WF-1000XM3 . Non dimenticate però che gli auricolari Microsoft Surface saranno molto più economici di questi ultimi modelli elencati.

Potrete acquistare i nuovi auricolari true wireless di Microsoft al prezzo di circa 220 euro, vi terremo aggiornati sul prezzo ufficiale quando saranno disponibili per l’acquisto il 12 maggio.