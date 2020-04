The Last of Us 2 e Ghost of Tsushima hanno una nuova data d'uscita

Sony ha annunciato che The Last of Us 2 sarà rilasciato il 19 giugno 2020, andando ad occupare la finestra di uscita di Ghost of Tsushima che arriverà, invece, il 17 luglio.

Il mese scorso Sony aveva annunciato che The Last of Us 2 era stato rinviato a data da destinarsi a causa di problemi alla logistica per via della pandemia da Covid-19. L'atteso sequel di The Last of Us era previsto inizialmente per il 29 maggio dopo un primo rinvio rispetto al 21 febbraio. In definitiva, dunque, i fan non dovranno attendere troppo tempo per poter mettere le mani su questa nuova esclusiva PlayStation 4.

Ghost of Tsushima di Sucker Punch Productions era previsto inizialmente per il 26 giugno e adesso è slittato al 19 luglio.

Finalmente buone notizie

Con il rinvio a data da destinarsi e tanto di rimborso dei preordini, le aspettative di vedere The Last of Us 2 nei prossimi mesi si erano ridotte notevolmente. Sappiamo già da tempo che il gioco è ormai completo ma le conseguenze della pandemia avevano fatto pensare a uno slittamento molto più consistente tanto da far ipotizzare un possibile salto direttamente alla next-gen in concomitanza con PS5.

Tutto è però cambiato però con l'enorme leak di informazioni sulla trama e sulla storia che hanno coinvolto il 26 aprile The Last of Us 2. Questo ha probabilmente convinto Sony ad accellerare sull'uscita e a fissare una data a breve distanza.