The Last of Us 2 ha fatto registrare il miglior lancio di un gioco Sony in questa generazione

Giocando a The Last of Us 2 ci siamo resi conto che si tratta del miglior gioco di questa generazione. Nonostante queste affermazioni possano essere discutibili, è indubbio che The Last of Us 2 sia il gioco di Sony di questa generazione che ha fatto registrare le vendite più veloci al lancio, almeno nel Regno Unito. In Italia non è andata diversamente, dal momento che il titolo si trova al primo posto nella classifica di vendite di Amazon Italia.

Uncharted 4 di Naughty Dog deteneva finora il record per essere il gioco di Sony per PS4 più venduto nella prima settimana, ma The Last of Us 2 è riuscito a fare meglio, vendendo l'1% in più durante il weekend di apertura, stando a Gamesindustry.biz.

Vale la pena notare che queste cifre non includono le vendite digitali, quindi il weekend di lancio di The Last of Us 2 potrebbe essere andato ancora meglio.

The Last of Us 2 non è solo il gioco ad aver totalizzato il numero di vendite più alte al lancio tra i titoli Sony di questa generazione, ma rappresenta anche il lancio più grande della versione fisica di un gioco del 2020, vendendo il 40% in più rispetto ad Animal Crossing.

(Image credit: Sony/Naughty Dog)

Non è una sorpresa vedere il gioco in cima alle classifiche, dal momento che offre tante emozioni ed esplora i temi della vendetta, del tribalismo e delle aree grigie della moralità.

The Last of Us 2 è disponibile in esclusiva per PS4.