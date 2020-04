The Last of Us Part II posticipato a tempo indeterminato

Sony ha annunciato tramite un tweet che The Last of Us Part II non uscirà il 29 maggio a causa di problemi logistici.

Il rilascio di The Last of Us Part II era previsto per il 21 febbraio 2020 prima di essere spostato al 29 maggio 2020. Sony non ha ancora annunciato la nuova data di uscita, ma ha dichiarato che aggiornerà i fan appena possibile.

In un tweet separato, Naughty Dog, lo sviluppatore del gioco, ha espresso la sua delusione per il ritardo, ma afferma che la decisione proviene dai piani alti.

The Last of Us Part II è uno dei giochi più attesi per PS4 di quest’anno e crediamo che Sony Interactive Entertainment, divisione dell’azienda giapponese che si occupa della pubblicazione dei titoli, non abbia preso alla leggera un simile decisione.

Una pandemia di proporzioni epiche

Né Sony né Naughty Dog lo hanno dichiarato apertamente, ma il ritardo sembra causato da una risposta diretta ai problemi derivanti dalla pandemia di Covid-19. Entrambi affermano che il gioco è quasi pronto e sembra essere sulla buona strada per arrivare a maggio, ma sostengono che i rallentamenti dipendano dalle difficoltà logistiche.

Si tratta di problemi comuni che hanno afflitto anche altre aziende del settore; Square Enix ad esempio, ha dovuto spedire alcune copie di Final Fantasy 7 Remake in anticipo per ridurre la congestione delle spedizioni. Ci aspettiamo che il coronavirus crei ulteriori problemi all’industria dei videogiochi che, fortunatamente, si sta man mano adattando ai nuovi flussi di lavoro.

Si spera che i ritardi nelle spedizioni e i problemi logistici siano meno frequenti vista la crescita esponenziale dei download digitali, ma a volte, sfortunatamente, questi problemi sono inevitabili.