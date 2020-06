Ecco il portatile con la batteria più grande al mondo

Apple afferma che il suo MacBook Pro 16 ha una batteria da 100 Wh anche se, in tutta onestà, la capacità effettiva si ferma a 99,8 Wh.

Questo margine, seppur minimo, ha permesso al produttore taiwanese MSI di rivendicare la corona che spetta al portatile con la batteria più grande al mondo. Infatti, la nuova workstation portatile MSI Creator 15 supera MacBook Pro di un decimo di Wh.

Il record di MSI potrebbe essere eguagliato in futuro da un nuovo portatile, ma difficilmente potrà essere battuto poiché 100 Wh è la capacità massima consentita dalle compagnie aeree a causa delle restrizioni sulle batterie agli ioni di litio nei bagagli da stiva (ma non in quelli che è possibile portare in cabina).

Il prezzo della nuova workstation portatile di MSI non è stato ancora confermato ufficialmente, ma sappiamo che Creator 15 sarà dotato di una CPU Intel Core i7-10875H con otto core fisici. Non escludiamo che in futuro possa essere annunciata un’edizione basata su un processore Ryzen di AMD.

MSI Creator 15 supporterà fino a 64 GB di memoria DDR4-3200 e avrà uno schermo IPS 4K da 15,6 pollici (touchscreen opzionale), una scheda video Nvidia GeForce RTX2080 SUPER Max-Q e fino a 16 TB di spazio di archiviazione grazie alla presenza di due slot in formato M2.

La workstation portatile di MSI vi sorprenderà anche dal punto di vista del comfort e della portabilità, per via di un peso di 2,1 kg e di uno spessore inferiore a 20 mm.

MSI afferma che la batteria a quattro celle di Creator 15 garantirà un’autonomia di nove ore. Non abbiamo ancora avuto modo di testare il prodotto, ma crediamo che la durata della batteria risulterà inferiore a quelle di portatili con GPU integrata, un'opzione non disponibile al momento su Creator 15.