iPhone 12 potrebbe essere più economico di iPhone 11

Voci di corridoio hanno rivelato che Apple quest'anno intende commercializzare dei modelli di iPhone con supporto per il 5G , ma sembra anche che la società produrrà comunque delle versioni di iPhone 12 4G. Ci sono anche pervenute delle informazioni su quelli che potrebbero essere i prezzi della nuova linea di smartphone.

Un leak condiviso dall'account twitter @omegaleaks (non è ancora molto conosciuto quindi prendete queste informazioni con le pinze), rivela che delle quattro versioni di iPhone 12 in arrivo, le due di fascia “bassa” saranno disponibili nelle opzioni 4G e 5G, portando il numero dei dispositivi previsti a sei.

Nel leak sono inclusi anche i prezzi: la versione base di iPhone 12 4G dovrebbe essere venduta a circa 500 euro, mentre la versione leggermente più grande (probabilmente chiamata iPhone 12 Max) dovrebbe costare circa 100 euro in più. Se queste informazioni dovessero rivelarsi veritiere, anche la versione più grande, dovrebbe essere più economica di iPhone 11, che attualmente parte da 839 euro.

my first iphone rumor is the 4g version of the 12 and 12 maxiphone 12(4g) if it happens will be 549$4g 12 max will be 649$ and there 5g prices are 649 and 749 just like jon prosser said.June 25, 2020