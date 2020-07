iPhone 12 e Apple Watch 6, trapelata la data di uscita

Art from the invitation to Apple's September 2019 event.

Apple presenterà iPhone 12, Apple Watch 6 e un nuovo iPad tramite un evento online che si terrà l'8 settembre. O almeno, questo è quanto affermano le ultime indiscrezioni.

La data è stata suggerita da un tweet dell'affidabile tipster @ihacktu. In un tweet successivo ha affermato poi che il 27 ottobre ci sarà un altro evento in cui verranno presentato i nuovi iPad Pro, i nuovi Mac con Apple Silicon e forse anche i tanto chiacchierati Apple Glass.

Come indica AppleInsider, l'account Twitter @ihacktu si è sempre rivelato piuttosto affidabile, e una previsione per l'8 settembre si adatta alla tabella di marcia seguita da Apple negli scorsi anni. Anche se questa indiscrezione non è stata confermata ufficialmente, troviamo sia molto plausibile.

La data inoltre corrisponde a quella suggerita da altre fonti. Si era detto in precedenza che Apple Glass avrebbe debuttato insieme a un nuovo iPhone, anche se non sembra molto probabile che l'accessorio venga messo in vendita entro la fine del 2020.

Apple Special Events September 8 (online)iPhones,Apple Watch,AirPower,iPadOctober 27iPad Pro, Apple Silicon Macs (MacBook,MacBook Pro13”),(unless online Apple Glass)#Apple #event #ios #iPhone12 #AIRPOWER #iPad #macbook pic.twitter.com/QXIkvNSRY2July 24, 2020

La serie iPhone 11 era stata presentata il 10 settembre, un martedì, che è lo stesso giorno in cui cadrà quest'anno l'8 settembre. Ad Apple piace attenersi a una tabella di marcia precisa ogni anno, ed è per questo che ci sembra una data plausibile.

Negli scorsi anni anche i nuovi Apple Watch erano stati presentati a settembre, e questa è un'altra ragione per pensare che Apple vorrà mostrare la nuova linea di prodotti in anticipo rispetto all'incremento nelle vendite che ci sarà nel periodo delle festività natalizie.

Detto questo, vi ricordiamo che la pandemia globale in corso sta avendo un impatto non da poco anche sul mondo della tecnologia. Più volte è stato detto che la produzione di iPhone 12 avrebbe subito un ritardo, e che la nuova serie di iPhone non sarà disponibile per l'acquisto a partire da settembre anche se Apple deciderà di tenere comunque l'evento di presentazione nel solito periodo.

Non ci resta che rimanere in attesa per vedere se Apple si atterrà alla tabella di marcia. Se queste ultime indiscrezioni si riveleranno vere, ci aspettano delle novità emozionanti molto presto.