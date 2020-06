I migliori TV 4K da 55 pollici del 2020

Siete in cerca di un TV da 55 pollici? TechRadar è qui per voi. In questa guida all'acquisto vi spiegheremo quali sono gli aspetti da considerare prima di acquistare un televisore da 55 pollici e vi mostreremo i modelli più recenti ed innovativi.

Per molti 55 pollici sono la misura ideale: non eccessivamente compatti come i televisori da 40 pollici né ingombranti come i televisori da 65 pollici, i TV da 55 pollici rappresentano un ottimo compromesso tra dimensioni e praticità.

Se non volete limitare il ventaglio di scelta alle dimensioni date un'occhiata ai migliori televisori del 2020

Naturalmente, se volete un'esperienza home cinema dovrete acquistare un TV da 65 "o 75". Ma un modello da 55 pollici può comunque offrire un’ottima visuale per film e programmi TV senza occupare troppo spazio nel vostro salotto.

Gran parte dei televisori da 55 pollici sul mercato supportano la risoluzione 4K, la tecnologia HDR e i sempre più numerosi servizi smart. Quindi, a meno che non vi interessi un modello vecchio o molto, molto economico, il prodotto che comprerete avrà almeno una di queste funzionalità (di solito tutte e tre).

Ciò significa che, per prendere una decisione su quale TV 4K da 55 pollici acquistare, dovrete concentrarvi sul modello che desiderate e su quanti soldi siete disposti a sborsare.

Dovrete anche scegliere tra la luminosità impareggiabile dell'LCD o i livelli di nero e il forte contrasto di un OLED.

Certo, non è un’impresa facile, ma faremo del nostro meglio per indicarvi alcuni dei migliori televisori 4K da 55 pollici disponibili. Tutti i modelli elencati di seguito sono stati provati e testati dai nostri revisori quindi potete stare tranquilli, nell’articolo troverete tutte le informazioni che vi occorrono sui vantaggi e gli svantaggi di ciascun modello.

I migliori TV 4K da 55 pollici al momento

LG OLED55C9

Sony A9F/AF9 OLED

Sony A9G/AG9 OLED

Samsung Q90 QLED TV

Philips OLED 803 4K

LG B9 OLED

Samsung RU8000

(Image credit: LG)

1. Il miglior 55 pollici: LG OLED55C9

Il migliore OLED 55" sul mercato

Dimensioni dello schermo: 55 pollici | Sintonizzatore: Freeview HD | Risoluzione: 3840 x 2160 | Tecnologia del pannello: OLED | Smart TV: webOS | Curvo: No | Dimensioni: 1,225 x 714 x 48.9 mm

Dolby Vision e Atmos

Piattaforma AI migliorata

Luminosità inferiore rispetto ai pannelli LCD

Altoparlanti inferiori ad altri modelli di fascia alta

Proprio così: i televisori OLED della serie C prodotti da LG sono in testa alla nostra classifica per il secondo anno consecutivo, con il nuovo LG C9 pronto a mostrare tutto il meglio offerto dell’azienda coreana.

Grazie ad una piattaforma smart webOS ben organizzata ed efficiente, l’accesso alle app e ai servizi risulta estremamente facile; il pannello OLED migliorato sommato al nuovo processore a9 di seconda generazione rende le immagini davvero spettacolari, lasciando poco spazio alle critiche.

C9 non è il modello più evoluto della gamma LG, con versioni come E9 e W9 che dispongono di design più innovativi e degli speaker di dimensioni maggiori (nonostante la qualità dell’immagine sia pressochè identica). Se si considera il rapporto qualità prezzo, LG C9 non ha rivali e merita a pieno il suo primo posto nella nostra classifica dei migliori TV 55 pollici.

Il supporto inclinato utilizzato da LG per il C9 ha la funzione di veicolare il suono degli speaker in direzione dello spettatore; certo, questa soluzione non regge il confronto con gli altoparlanti 4.2 presenti sul modello di fascia alta E9, ma dimostra la volontà di LG di creare un prodotto soddisfacente sotto tutti i punti di vista.

Image Credit: Sony (Image credit: Sony)

2. Miglior TV per specifiche: Sony A9F/AF9 OLED

La tecnologia upscaling di Sony non è seconda a nessuno

Dimensioni dello schermo: 55 pollici | Sintonizzatore: Freeview HD / Freesat | Risoluzione: 3840 x 2160 | Tecnologia del pannello: OLED | Smart TV: Android TV | Curvo: No | Dimensioni: 122,8 x 70,9 x 32,0 cm

Miglior Upscaling in assoluto

Comparto audio completo

PIattaforma Android Oreo

Struttura sottile

Modalità preimpostata per Netflix

Ad se desiderate una TV OLED premium avete tre scelte: Sony, Panasonic o LG.

Sony KD-65AF9 è uno dei migliori TV OLED in circolazione, grazie ad alcuni fantastici algoritmi di upscaling che portano le immagini HD/SDR in 4K mantenendo una qualità elevata, spesso maggiore rispetto ai pannelli LG. Il nuovo processore X1 Ultimate aiuta nel processo di elaborazione delle immagini, oltre che produrre colori vividi e a garantire il contrasto impeccabile che ci si aspetta da un pannello OLED.

Il precedente AF9 era limitato da una piattaforma intelligente non ottimizzata, ma l'interfaccia Android Oreo del suo successore è più semplice, ridotta e molto più veloce da caricare.

Sony insiste ancora su un design sottile (e poco resistente) che funziona meglio sulla carta che nella pratica, ma è un problema minore per uno dei migliori OLED dell'anno. Evitate la modalità preimpostata per Netflix: così com'è tende a danneggiare piuttosto che aiutare l'immagine.

Leggi la recensione completa: Sony A9F/AF9 OLED

(Image credit: Sony)

3. Miglior TV premium 55 pollici: Sony A9G/AG9 OLED

La Serie Master A9G conta alcuni tra i migliori OLED sul mercato

Dimensione dello schermo: 55 pollici | Sintonizzatore: Freeview HD/Freesat | Risoluzione: 3840 x 2160 | Tecnologia del pannello: OLED | Smart TV: Android TV | Curvo: No | Dimensioni: 122,6 x 71,4 x 25,5 cm

Upscaling al top

Audio ottimo con Acustic Surface+

Design snello

Assenza di HDR10+

Perchè comprare Sony A9H OLED? Il modello del 2019 eccelle quando si tratta di upscaling, con immagini SD e HD pulite e dettagliate come ci si aspetta da un display 4K e un pannello OLED in grado di garantire colori incredibili e un contrasto ottimo.

L’audio è un altro punto forte di questo TV, grazie alla tecnologia esclusiva di Sony Acoustic Surface+ che permette al suono di diffondersi direttamente dal pannello piuttosto che dagli speaker.

Ci sono alcune piccole mancanze, come l’assenza di Freeview Play, il servizio on demand per le TV inglesi che per chi vive in Italia non ha nessuna utilità. Sono presenti i formati Dolby Vision e Dolby Atmos, ma manca l’HDR10+, il che potrebbe costituire un problema in base al servizio HDR che scegliete di utilizzare. Sony AG9, tuttavia, è certificato IMAX per gli amanti del formato cinema e può contare su un audio DTS-mixed.

Trattandosi di un modello uscito più di un anno fa potrete trovare delle ottime offerte; acquistandolo vi porterete a casa uno dei migliori 55 pollici mai creati da Sony.

Samsung Q90 QLED TV (Image credit: Samsung)

4. Per immagini HDR luminose: Samsung Q90 QLED TV

Il miglior QLED fino ad oggi

Dimensioni dello schermo: 55 pollici | Sintonizzatore: Freeview / FreeSat | Risoluzione: 3840 x 2160 | Tecnologia del pannello: QLED | Smart TV: Samsung Eden | Curvo: No | Dimensioni: 1450 x 922 x 284 mm

Superba qualità dell'immagine

Incredibili prestazioni HDR

Angoli di visione più ampi

Nessun supporto Dolby Vision

Nessun diffusore Dolby Atmos

Samsung è stato il primo marchio a introdurre uno schermo compatibile con l'HDR nel 2015; l'azienda coreana ha anche migliorato la luminosità massima con i LED quantum (noti come QLED), creando display che rendono i colori davvero vivaci.

Il Q90 è la prova tangibile dell’innovazione firmata Samsung, con una luminosità di picco di 1.600 nits, ben al di sopra dei 1.000 nits necessari per la certificazione UHD Premium . Il Q90 non è solo brillante, è uno dei televisori più luminosi mai realizzati.

Questa luminosità non va a inficiare la qualità delle immagini, anzi, i dettagli sono conservati anche nelle aree più luminose dell'immagine e i colori sono davvero vividi e luminosi, anche se i QLED di Samsung possono mostrare un leggero alone attorno agli oggetti luminosi (il prezzo da pagare per un display così luminoso).

La nuova tecnologia Ultra Viewing Angle mantiene la profondità dei colori anche fuori asse, creando una TV LCD eccezionale.

Leggi la recensione completa: Samsung Q90 QLED TV

Image Credit: TechRadar (Image credit: Future)

5. Nato per impressionare: Philips OLED 803 4K

Philips ridefinisce la realtà col nuovo processore d'immagine P5

Dimensioni dello schermo: 65 pollici | Sintonizzatore: N/A | Risoluzione: 3840 x 2160 | Tecnologia del pannello: OLED | Smart TV: Android N | Curvo: No

Immagini eccezionali

Ambilight su tre lati

Design gradevole

Nessuna riproduzione Freeview

L'aggiornamento Android è atteso da tempo

Solo due ingressi HDMI 4K completi

Philips ha notevolmente migliorato la potenza di elaborazione delle immagini dei suoi televisori OLED 2019 e i vantaggi di questa nuova tecnologia sono chiaramente visibili, con un contrasto migliorato e colori spettacolari.

Il motore di elaborazione P5 di seconda generazione del marchio offre il doppio della potenza di elaborazione dell'originale che era un chip di qualità già all’ora.

Ma l'attrazione principale è il sistema d’illuminazione Ambilight di Philip che amplia l'esperienza visiva. Perché limitare l'immagine solo alla televisione, dopotutto?

L’unica vera pecca è la scarsa disponibilità di questo modello, solo due ingressi HDMI UHD full-spec e la mancanza di Dolby Vision.

Leggi la recensione completa: Philips OLED 803 4K HDR TV

6. Un OLED accessibile: LG B9 OLED

OLED per tutte le tasche

Dimensioni dello schermo: 65 pollici | Sintonizzatore: Freeview Play, Freeview Satellite | Risoluzione: 3840 x 2160 | Tecnologia del pannello: OLED | Smart TV: WebOS 3.5 | Curvo: No | Dimensioni: 1228 x 749 x 220 mm | Dimensioni dello schermo: 55 pollici | Sintonizzatore: Freeview Play, Freeview Satellite | Risoluzione: 3840 x 2160 | Tecnologia del pannello: OLED | Smart TV: WebOS | Curvo: No | Dimensioni: 122,8 x 74,4 x 24,6 cm

L’OLED più economico di LG

Contrasto incredibile

Elaborazione meno avanzata

Leggero rumore nelle immagini scure

Volete un OLED senza essere costretti a vendere un rene? LG B9 è pensato per tutti coloro che vogliono accedere alla tecnologia OLED senza costi eccessivi.

LG B9 è arrivato in ritardo rispetto alla concorrenza, ma il suo prezzo di base è davvero interessante se comparato ai prodotti della serie C e E di LG. Certo, un costo minore significa prestazioni minori, come ad esempio un processore a7 di seconda generazione piuttosto che l’a9 presente sui modelli 2020.

Questo vuol dire che non avrete la migliore qualità dell’immagine in commercio, ma se escludete un leggero rumore nelle scene più scure e alcuni cali di frame rate, potete comunque pensare a questo TV come un ottimo prodotto dalla qualità dell’immagine eccellente ad un prezzo conveniente.

In fin dei conti si parla di un OLED 4K con supporto HDR e una piattaforma smart webOS presente anche sui modelli di fascia alta di LG.

(Image credit: Samsung)

7. Il più economico in classifica: Samsung RU8000 (UN55RU8000, UE55RU8000, UA55RU8000)

Samsung non ha bisogno del QLED per impressionare

Dimensioni dello schermo: 55 pollici | Sintonizzatore: Freeview Play, Freeview Satellite | Risoluzione: 3840 x 2160 | Tecnologia del pannello: LED | Smart TV: Tizen | Curvo: No | Dimensioni: 123,7 x 77,7 x 23,7 cm

Ottimo rapporto qualità prezzo

Piattaforma Smart sorprendente

Qualità costruttiva mediocre

Qualità dei neri

Non c’è dubbio sul fatto che i TV QLED di Samsung offrano un’esperienza premium ma al contempo richiedano un sacrificio economico non indifferente.

Se volete un prodotto di qualità senza spendere una fortuna potete prendere in considerazione la serie RU8000 di Samsung. Questa serie assicura una qualità dell’immagine ottima in rapporto al prezzo, il supporto di una piattaforma smart e un’interfaccia intuitiva con tanto di controllo vocale tramite Bixby. L’assenza della tecnologia QLED si a sentire sui colori e sulla luminosità. ma se siete in cerca di un TV dal prezzo contenuto per la camera da letto state guardando nella direzione giusta.

