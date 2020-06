TCL TV 2020: tutti i televisori TCL di quest'anno

Quali sono i TV TCL in arrivo nel 2020? Se volete scoprirlo, affidatevi a questa piccola guida in cui troverete elencati tutti i nuovi televisori di casa TCL, la loro data di uscita e il loro prezzo.

TCL è un'azienda in rapida espansione nel mercato dei televisori. In circolazione da circa cinque anni, i suoi prodotti spaziano da televisori economici con supporto HDR ai QLED 8K, tra cui spicca il nuovo TCL X915 certificato IMAX Enhanced.

La quota detenuta da TCL ammonta al 10% del mercato globale dei TV LCD, e l'azienda si è conquistata un posto tra i leader del settore insieme a Samsung e LG.

Scegliere il modello giusto può non essere semplicissimo, quindi abbiamo deciso di scrivere questa guida per aiutarvi. Abbiamo testato negli ultimi anni innumerevoli Smart TV, quindi possiamo darvi i giusti consigli per scegliere il televisore che fa per voi con tutte le caratteristiche che cercate.

Novità del 2020

TCL TV: novità 2020



TCL C71 QLED (disponibile da 50, 55 e 65 pollici): Il C71 è un televisore 4K con supporto HDR e con il sistema Smart TV Android TV OS. Il design è privo di cornici, il televisore è dotato di un supporto orientabile e integra l'assistente vocale. Ha tutte le caratteristiche di un TV di fascia alta, ma il prezzo per il modello da 50" parte da soli 599 euro.

TCL C81 QLED (disponibile da 55, 65 e 75 pollici): Il C81 alza l'asticella con l'integrazione di una soundbar Onkyo e il supporto Dolby Atmos, mantenendo le altre caratteristiche uguali al C71.

TCL X915 8K QLED (disponibile da 75 pollici): Questo televisore 8K ha ricevuto la certificazione IMAX Enhanced, il che significa che l'apparecchio vi garantisce un'esperienza home cinema di livello superiore.

TV tech

La tecnologia dei TV TCL 2020



Ma cos'è che rende i televisori TCL così speciali?

Nel 2020 TCL si sta concentrando sul migliorare le sue serie di televisori con schermi QLED e TV Mini-LED, spingendosi ancora più in là con la tecnologia 8K ad altissima risoluzione. TCL è co-fondatrice della 8K Association, il cui scopo è ''definire gli standard della risoluzione 8K e promuovere la tecnologia sia per i consumatori che per le aziende partner, come ad esempio quelle di servizi per lo streaming".

Come suggerisce il nome stesso, i televisori mini-LED sfoggiano un pannello che comprende un numero maggiore di LED per pollice rispetto a un televisore comune. Questa tecnologia promette una distribuzione omogenea dell'illuminazione, una riproduzione uniforme del colore e angoli di visione più ampi.

Quest'anno vedremo anche il primo TV TCL con supporto HDMI 2.1, standard che permette la trasmissione di immagini a 8K/60Hz e 4K/120Hz via cavo.

I pannelli QLED TCL supportano un gamut colore ampio, avvicinandosi al 100% dello spazio DCI-P3. Insieme alla tecnologia mini-LED, questo garantisce colori più vivaci, contrasti più intensi e angoli di visione migliori.

Nel 2019 TCL ha presentato AI-IN, la sua nuova piattaforma di intelligenza artificiale per la casa che integra nei suoi dispositivi smart dotati di intelligenza artificiale prodotti di aziende partner come Android TV e Alexa.

OLED vs QLED: tecnologie a confronto

TV del 2019

TCL X10 QLED (2019)



TCL X10 QLED (disponibile da 65 pollici): Al CES 2019 abbiamo scoperto che il TCL X10 QLED vanta sia la tecnologia mini-LED che QLED per regalare una qualità dell'immagine eccellente. In particolare, questi LED più piccoli offrono una tecnologia local dimming con più zone per contrasti qualitativamente superiori rispetto ai modelli della generazione precedente.

I neri sono più profondi e i colori più brillanti, ma soprattutto gli angoli di visione sono migliori. Il modello da 75'' in particolare beneficia della risoluzione 8K, del supporto Dolby Vision e della tecnologia Quantum Dot.

Questo TV integra una soundbar Onkyo, che supporta il Dolby Atmos, ed è sottilissimo, con uno spessore minimo di appena 14,5 mm.

