Surface Pro 8: quando esce, specifiche, prezzo

Basandoci sull’esperienza dei modelli precedenti, dubitiamo che la presentazione del Surface Pro 8 possa avvenire prima della fine dell’anno. Anche se non sappiamo ancora cosa aspettarci esattamente, il grande impegno che Microsoft ha dedicato a questa gamma e alcuni intriganti brevetti possono comunque fornirci degli indizi su come potrebbe essere il prossimo modello.

I Surface non hanno certo rivoluzionato il settore ma sono comunque ottimi prodotti. Negli anni Microsoft ha ampliato la famiglia dei 2-in-1 per soddisfare ogni cliente: dagli utenti occasionali con il modello base ai creativi di professione con Surface Studio. La serie Surface Pro è sin dal 2013 uno dei pilastri della gamma dei 2-in-1 di Microsoft , ed è stata ideata per chiunque abbia bisogno di un tablet potente e di un dispositivo unico nel suo genere che, semplicemente rimuovendo la tastiera, si possa trasformare da laptop a tablet.

Microsoft non si è mai adagiata sugli allori e ha continuato a mantenere la serie Pro al passo con i tempi, introducendo una nuova versione quasi ogni anno sin dai tempi del primo modello. L'anno scorso l’azienda aveva introdotto sia Surface Pro 7 che Surface Pro X , quest’ultimo dotato di processore ARM, e nel 2020 non dovrebbe andare diversamente.

L'uscita di Surface Pro 8 potrebbe essere molto lontana, ma vi terremo aggiornati su tutto quello che c’è da sapere sino all’arrivo sul mercato. Vi consigliamo dunque di aggiungere ai preferiti questa pagina per venire a conoscenza di tutte le novità relative al nuovo 2-in-1 di Microsoft non appena saranno disponibili.

Dritti al punto

Che cos'è? Microsoft Surface Pro 8

Microsoft Surface Pro 8 Quando esce? Probabilmente ottobre 2020

Probabilmente ottobre 2020 Quanto costerà? Presumibilmente tra gli 800 e i 1000 euro per la versione entry-level senza Type Cover

(Image credit: Future)

Data d'uscita di Surface Pro 8

Non ci sono stati annunci o voci sulla data d'uscita di Microsoft Surface Pro 8 e considerando la recente introduzione di Pro 7 e Pro X, potremmo dover aspettare parecchio. In genere la serie Pro viene aggiornata una volta all'anno e, il più delle volte, i dispositivi Surface vengono messi in vendita ad ottobre.

L'uscita di Surface Pro 8 potrebbe essere condizionata da altri prodotti Microsoft, vale a dire Surface Duo e Surface Neo. È possibile che l’azienda intenda bissare la doppia release avvenuta con Pro 7 a ottobre 2019 e Pro X nel mese successivo.

È anche possibile che Microsoft voglia dare più spazio ai suoi nuovi dispositivi a doppio schermo. Detto questo, pare plausibile una commercializzazione per fine 2020.

(Image credit: Future)

Prezzo

La serie Pro, di solito, costa intorno ai 1.000 euro per il solo tablet, mentre un sistema completo che include anche la tastiera e la penna può superare anche i 2.000 euro.

Non sono ancora circolate voci sul prezzo ma è probabile che Surface Pro 8 seguirà uno schema simile a quello dei precedenti modelli. A meno che non ci siano enormi revisioni del design (pensate alla Touch Bar di Apple), i modelli entry-level si aggireranno tra gli 800 e i 1.000 euro, cifra destinata a salire a seconda della configurazione scelta.

Potrebbero essere però la Type Cover ad aumentare di prezzo. Il modello più economico costa circa 105 euro, mentre la variante Pro arriva a 150/160 euro. La tastiera “base” per Pro 8 avrà probabilmente le stesse funzioni e lo stesso prezzo del suddetto modello, ma Microsoft avrebbe però alcuni assi nella manica.

Sono stati infatti scoperti due intriganti brevetti: la Type Cover a ricarica solare e quella dotata di altoparlanti esterni. Non sappiamo se i nuovi prototipi saranno realizzati per davvero ma, se accadesse, costeranno certamente di più per via di queste nuove caratteristiche.

(Image credit: Microsoft)

Scheda tecnica

I nuovi dispositivi Surface Pro ogni anno arrivano con qualche piccolo aggiornamento in più. Pro 7, ad esempio, aveva sostituito il processore Intel del Pro 6 di ottava generazione con uno della decima, aveva aggiunto il supporto al Wi-Fi 6 e incluso una porta USB-C. Lo spazio d'archiviazione, la RAM e il display, però, non erano cambiati.

Quindi cosa possiamo aspettarci da Pro 8? Beh, il display da 12,3 pollici e 1824p è già ottimo e probabilmente consistenti modifiche allo spazio di archiviazione e alla quantità di RAM non sono particolarmente richieste anche da chi è interessato ai dispositivi Surface dato che si tratta di dispositivi non sono realmente orientati ai giochi pesanti o all’editing video. Detto questo, potremmo vedere un nuovo chip in Pro 8. I processori Intel di undicesima generazione, nome in codice "Tiger Lake", dovrebbero essere disponibili non prima di ottobre, per cui Pro 8 potrebbe avvantaggiarsene.

L'aggiunta di una porta USB-C è stata necessaria per rimanere aggiornati con le periferiche di oggi e speriamo che Microsoft faccia un ulteriore passo avanti e includa, insieme a questa, anche una porta Thunderbolt 3.

Speriamo anche in un'autonomia superiore a quella di Pro 7, che a sua volta era inferiore a quella del modello precedente, purtroppo, al momento, non ci sono voci in merito.

(Image credit: Microsoft)

Le nuove funzioni di Surface Pro 8

Le specifiche dei Surface Pro vengono aggiornate di anno in anno, a differenza del design: è ancora un tablet 2-in-1 con una Type Cover rimovibile che funziona anche da tastiera fisica. Le cornici del dispositivo sono rimaste le stesse, tanto che i pannelli anteriori di Pro 6 e 7 sono identici. Dal canto nostro, auspichiamo che Microsoft proponga un design più moderno con cornici ridotte: dimensioni e peso, dopotutto, avvantaggierebbero il nuovo modello rendendolo al passo coi tempi in termini di design.

Non sappiamo molto in merito alle nuove funzioni del dispositivo. Microsoft riproporrà l'SSD rimovibile introdotto con Pro X su Pro 8? Sarebbe una gradita aggiunta alla serie, ma solo il tempo ce lo dirà.

Sappiamo dei brevetti, però. Uno di questi potrebbe essere una soluzione creativa per prolungare la durata della batteria del Surface Pro 8: una Type Cover dotata di pannello solare. Il brevetto descrive un modello con quattro pannelli solari esterni che potrebbero persino essere in grado di assorbire energia da fonti di luce artificiale.

L'altro brevetto, che dovrebbe incuriosire chi già possiede un Surface, è una tastiera dotata di un altoparlante esterno. La variante descritta nel brevetto potrebbe essere utilizzata con una configurazione aperta o chiusa.

Posizionando il Surface Pro 8 in verticale, l'altoparlante sarebbe rivolto verso l'esterno, diffondendo la musica lontano dal dispositivo. Questa soluzione contribuirebbe ad amplificare il suono senza dover ricorrere a un altoparlante più grande o più pesante. Inutile dire, che gli attuali utenti Surface Pro sarebbe molto interessati ad una soluzione simile date le ridotte dimensioni degli altoparlanti nei modelli rilasciati fino ad ora.

Ovviamente, questi due brevetti potrebbero non arrivare in contemporanea al Microsoft Surface Pro 8, quindi non sapremo se vedremo Type Cover alimentate a energia solare o dotate di altoparlanti, se non poco prima della presentazione.

Aggiorneremo questo articolo non appena saranno disponibili nuove informazioni su Microsoft Surface Pro 8, per cui restate sintonizzati.