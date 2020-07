Microsoft Surface Book 4: data di uscita, prezzo, novità

Anche se Surface Book 3 è uscito pochi mesi fa, stanno già circolando diverse indiscrezioni sul suo successore, Surface Book 4. Il motivo principale del proliferare di notizie riguardanti il prossimo Surface Book a cosi poca distanza dal lancio della sua ultima iterazione è probabilmente legato ai deludenti processori Ice Lake U implementati su Surface Book 3. I fan della serie che possiedono le versioni precedenti del portatile ibrido di Microsoft si augurano infatti di poter effettuare l'upgrade ad un nuovo modello con specifiche hardware più competitive.

Di norma, i dispostivi della linea Surface Book escono ogni due anni, e considerando che il modello corrente è uscito nel Q1 2020 non prevediamo che Surface Book 4 arrivi prima del 2022. Ciononostante in rete circolano già diverse indiscrezioni che lo riguardano e siamo certi che mentre ci dirigiamo verso la parte finale di questo travagliato 2020 i gossip, i leak e le speculazioni sulla nuova generazione di Surface Book continueranno ad accumularsi.

Per anticipare il carico di informazioni che arriveranno nei prossimi mesi, insieme alle news ufficiali, abbiamo deciso di creare una pagina dedicata a Surface Book 4. In questo articolo raccoglieremo tutte le ultime notizie e i leak che riguardano la nuova generazione di Surface Book per tenervi aggiornati giorno per giorno sulle novità che la riguardano.

Dritti al punto

Cos’è? La prossima generazione di Surface Book

La prossima generazione di Surface Book Quando esce? Probabilmente nel Q2 2022

Probabilmente nel Q2 2022 Quanto costerà? Una cifra simile a Surface Book 3

Surface Book 4: data di uscita

Se avete seguito la serie Surface Book fin dal lancio nel 2015, probabilmente saprete già che Microsoft propone un nuovo modello ogni due anni. L’originale Surface Book ha debuttato a fine ottobre del 2015 mentre il suo successore, Surface Book 2, è arrivato a novembre 2017.

Il 2019 invece non ha visto arrivare Surface Book 3, dato che Microsoft ha optato per il lancio di altri dispositivi della gamma Surface ( Surface Pro 7 , Surface Pro X e Surface Laptop 3 ), posticipando il lancio del suo portatile 2 in 1 a giugno 2020.

Non siamo ancora in grado di dire con certezza se Surface Book 4 uscirà o meno nel 2021. Non possiamo escluderlo dato che Surface Book 3, nonostante la sua tastiera comoda e l’ottimo schermo, risulta già obsoleto a causa del processore che implementa al suo interno. Se Microsoft decidesse di far contenti i suoi fan, potrebbe proporre una nuova e più potente versione del suo Surface Book già nel 2021.

Tuttavia, per ora, non abbiamo alcuna informazione che indichi tale volontà da parte dell’azienda di Redmond. Stando alle date di lancio delle precedenti versioni, è molto probabile che Surface Book 4 non esca prima del Q2 2022.

(Image credit: Future)

Surface Book 4: prezzo

La linea Surface Book è stata piuttosto altalenante in termini di prezzo. La versione da 13 pollici del primo Surface Book costava circa €1,599 al momento del lancio, mentre la stessa versione di Surface Book 2 è stata venduta ad un prezzo più conveniente di circa €1,499. Al contrario, il più recente Surface Book 3 da 13 pollici ha subito un aumento di prezzo e viene venduto a partire da €1,849.

La cosa strana è che mentre Surface Book 2 da 15 pollici costava quasi €2,700, Surface Book 3 da 15 pollici viene venduto a €2,599. Detto questo è davvero difficile prevedere un ipotetico prezzo per Surface Book 4. Se la nuova versione ricevesse un aggiornamento hardware degno di questo nome, gli utenti potrebbero sicuramente giustificare un eventuale aumento di prezzo.

Ciononostante ci aspettiamo un prezzo di listino più contenuto. A conti fatti, 1,849 euro per un Surface Book 3 con Intel Core i5, Intel Iris Plus, 8GB di RAM e un SSD da 256GB sono davvero troppi.

(Image credit: Microsoft)

Surface Book 4: cosa ci aspettiamo di vedere

Anche se Surface Book 3 ha molte caratteristiche premium, tra cui un bellissimo design, un display di ottima qualità e una delle tastiere più comode in circolazione, ci sono diversi aspetti che Microsoft deve migliorare se vuole che la gamma Surface continui a godere della popolarità finora acquisita.

Ci auguriamo che Surface Book 4 riesca ad introdurre novità sia dal punto di vista del design che sul lato hardware. Qui sotto trovate una lista con tutte le novità che ci piacerebbe trovare sul futuro Surface Book 4.

Processori più potenti

Sfortunatamente Surface Book 3 è limitato dalla mancanza di processori Intel della serie H, scelta deludente da parte di Microsoft, sopratutto se si tiene in considerazione la fascia di prezzo in cui è collocato il prodotto e che viene presentato come un dispositivo utilizzabile anche per il gaming. In particolare, se Microsoft ha intenzione di proporre il suo portatile 2 in 1 a questo prezzo, speriamo che nella prossima versione vengano implementati processori Intel di fascia alta appartenenti alla dodicesima generazione (o Tiger Lake di undicesima generazione se dovesse arrivare in anticipo con un lancio nel 2021).

In alternativa l’azienda di Redmond potrebbe scegliere di abbassare il prezzo del prossimo Surface Book.

Un trackpad più grande

Il trackpad di Surface Book 3 è preciso, reattivo e fa bene il suo lavoro. Tuttavia le sue dimensioni ridotte ricordano molto i modelli dei primi anni 2000. Anche in questo caso, considerando il costo elevato, ci si aspetta un trackpad con una superficie maggiore su cui lavorare. Del resto se Surface Book 4 vuole competere con portatili del calibro di MacBook Pro 13 , questo è un requisito a dir poco fondamentale.

Speaker migliorati

Per essere un portatile compatto e sottile, MacBook Pro 13 ha un ottimo impianto audio e una qualità del suono più che soddisfacente. Al contrario gli speaker di Surface Book 3 non sono assolutamente adeguati al costo complessivo del dispositivo. I bassi sono quasi inesistenti e questo aspetto risulta piuttosto evidente quando si decide di guardare un film, occasione in cui l’immersività viene a mancare completamente nonostante l’ottimo display (a meno che non decidiate di usare un buon paio di cuffie). Per far si che Surface Book 4 possa competere con i prodotti della stessa fascia di prezzo, Microsoft deve fare qualcosa anche per quanto riguarda il comparto audio.

Immagine 1 di 3 (Image credit: Ryan Smalley) Immagine 2 di 3 (Image credit: Ryan Smalley) Immagine 3 di 3 (Image credit: Ryan Smalley)

Uno schermo orientabile come quello di iPad Pro

Ryan Smalley di Modality ha recentemente condiviso il concept del design del prossimo Surface Book e francamente ci piace molto. Ispirato dal più recente iPad Pro, questo design dona a Surface Book 4 uno schermo orientabile ancorato allo chassis tramite due cerniere, una che consente di utilizzarlo come un classico portatile, l’altra che permette di far fluttuare lo schermo. Entrambe le soluzioni consentono di decidere l'altezza e l'angolazione del display, donando al nuovo Surface una grande scelta in termini di angolo di visuale e un’ottima versatilità.

A differenza di iPad Pro non c’è una tastiera removibile ne un trackpad case. Lo schermo di Surface Book 4 è attaccato al resto del portatile, quindi nel complesso si tratta di un classico laptop con una versatilità elevata.