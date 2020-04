Surface Book 3 potrebbe essere presentato presto insieme a Surface Go 2

Nota dell’editore: John Lewis si è messo in contatto con noi dicendo che non si trattava di un’indiscrezione, ma di un errore interno in merito al Surface Laptop 3, quindi abbiamo modificato l’introduzione dell'articolo originale.

Surface Book 3 e Surface Go 2 potrebbero essere presentati a breve, dal momento che sono trapelate numerose indiscrezioni, e un errore di trascrizione da parte di John Lewis è stato scambiato per una conferma del prodotto.

Abbiamo già sentito numerose indiscrezioni in merito ai nuovi Surface, inclusi i presunti prezzi trapelati da diversi rivenditori online, e questa nuova speculazione proviene da una fonte che ha parlato con il sito Windows Latest.

La fonte anonima afferma che Microsoft avrebbe pianificato un evento virtuale per annunciare che Surface Book 3 e Surface Go 2 potrebbero essere presentati alla fine di aprile, anche se è più probabile che la presentazione possa essere stata posticipata fino alla seconda settimana di maggio.

Bisogna ricordare che ci stiamo affidando alle parole di una sola fonte, quindi questa indiscrezione potrebbe rivelarsi infondata, anche se quanto riportato sembra probabile considerate le numerose voci che circolano ultimamente riguardo la presentazione di questi due dispositivi.

Indiscrezioni precedenti includono anche una presunta certificazione della FCC, che confermerebbe l’arrivo del Surface Go 2 e alcuni dettagli sui prezzi, che purtroppo fanno pensare che il prossimo Surface Go potrebbe costare più dell'originale. I prezzi trapelati di Surface Book 3, invece, sembrano in linea con gli attuali modelli.

Pubblicizzato per sbaglio

Surface Book 3 è stato pubblicizzato per errore tramite un annuncio pubblicato online da John Lewis ed è stato individuato dal sito Windows Latest prima di essere rimosso.

L'annuncio menziona l’esistenza di un Surface Book 3 di Microsoft e una breve descrizione lascia intendere che sarà un notebook potente e pieno di funzioni, senza però riportare le specifiche del dispositivo.

Le informazioni trapelate finora provengono da rivenditori online minori, John Lewis invece è sicuramente una fonte più autorevole rispetto, per esempio, al rivenditore italiano Breakpoint, dal quale abbiamo scoperto i presunti prezzi dei prossimi Surface.

Si vocifera che Surface Book 3 potrebbe avere un processore Intel Core i5 10210U e Core i7 10510U di decima generazione e uno spazio di archiviazione fino a 1 TB, con varianti da 8 GB, 16 GB o 32 GB di RAM.

Surface Go 2 potrebbe utilizzare il processore Intel Pentium 4425Y nella variante più economica e il Core m3-8100Y nella versione più potente e costosa, e lo spazio di archiviazione a partire da 64 GB fino ad arrivare a 256 GB.

Se questa indiscrezione si rivelasse corretta, assisteremo alla presentazione dei nuovi Surface molto presto e Microsoft vorrà sicuramente pubblicizzare i prodotti con un po' di anticipo.