Surface Book 3: uscita, prezzo, notizie

Se non vedete l'ora che esca il Surface Book 3, non siete gli unici. Il Surface Book originale ha avuto un successo enorme. Per quanto fantastico, non ci aspettavamo che il successore, il Surface Book 2 , migliorasse tutto ciò che faceva l'originale, creando un dispositivo che avrebbe fatto sembrare il MacBook Pro un giocattolo.

Quindi, non è difficile capire perché non vediamo l'ora di scoprire come sarà il Surface Book 3, ma non sappiamo quando lo vedremo per davvero. Il 2019 non ha mostrato alcuna traccia del Surface Book 3, ma speriamo che arrivi a un certo punto nel 2020.

Dopotutto, è passato un bel po' ormai dall'uscita del Surface Book 2.

Cosa aspettarsi quindi dal Surface Book 3? Immaginatevi un Surface Book 2 con un display più nitido e luminoso, componenti più potenti e Thunderbolt 3, come lascia intendere per esempio il benchmark trapelato qualche giorno fa, che descrive un dispositivo con CPU Intel Ice Lake.

Potrebbe essere il miglior notebook 2-in-1 mai realizzato. Con queste caratteristiche, Surface Book 3 sarebbe il perfetto concorrente per i modelli Pro di Apple. Se Microsoft sarà in grado di migliorare ciò che ha reso grandi i primi due Surface Book e di inserirlo nel terzo modello, Surface Book 3 potrebbe diventare il miglior laptop mai uscito.

Per quanto non ci sia quasi alcuna informazione concreta sul Surface Book 3, possiamo fare un po' di speculazioni basate sulle versioni precedenti. Con questa premessa, immergetevi in quello che pensiamo possa essere Surface Book 3.

Finora, comunque, non si sa granché del Microsoft Surface Book 3. Possiamo senz'altro speculare su come sarà questo prodotto, tenendo in considerazione le informazioni non ufficiali (non molte) circolate finora.

Dritti al punto

Immagini: Microsoft

Surface Book 3: data di uscita

Surface Book 2 è stato introdotto verso la fine del 2017 e ha più di un anno ormai. Tuttavia, se analizziamo le date di lancio dei dispositivi Surface che non sono il Surface Pro , non possiamo aspettarci che il Surface Book 3 esca prima del 2020.

Un paio di nuovi dispositivi Surface sono stati presentati ottobre 2018: Surf a ce Pro 6 e Surface Laptop 2 . Tuttavia, non abbiamo visto alcun segno di un nuovo Surface Book. Ora che Microsoft ha appena incluso un processore quad-core nel suo Surface Book 2 da 13,5 pollici , non pensiamo che Surface Book 3 possa uscire a breve.

Nel 2019 Microsoft ha presentato tre nuovi dispositivi Surface: il Surface Pro 7, il Surface Pro X e il Surface Laptop 3. Fino a quando non avremo informazioni più concrete, non ci rimane che speculare sulla data di uscita di Surface Book 3, e noi prevediamo sarà nel 2020.

Immagini: Microsoft

Surface Book 3: prezzo

Sfortunatamente, poiché in questo momento non ci sono informazioni concrete su Surface Book 3, non sappiamo nulla sul suo prezzo. Possiamo tuttavia esaminare i prezzi di Surface Book e Surface Book 2 e cercare di indovinare.

In questo momento, il Surface Book 2 da 13,5 pollici parte da 1299 € , mentre la versione da 15 pollici si trova ancora a 2899 €. Per quanto ci riguarda, è già abbastanza alto.

Speriamo dunque che il prossimo Surface Book 3 rimanga in questa fascia di prezzo.

Un'immagine del brevetto mostra come potrebbe essere la superficie di scrittura (Image credit: Microsoft)

Surface Book 3: design

Negli ultimi modelli Surface, Microsoft è sempre stata tradizionale riguardo al design. Quindi è altamente probabile che il Surface Book 3 avrà un'estetica molto simile al Surface Book 2.

Però è stato scoperto un nuovo brevetto che sembra suggerire che il Surface Book 3 potrebbe subire un restyiling radicale.

Le immagini mostrano un computer portatile simile ai precedenti modelli Surface Book dotato di una tastiera removibile. Quando questa viene capovolta, il retro si trasforma in una vera e propria tavoletta grafica che può essere utilizzata per scrivere o disegnare a mano libera.

Se il Surface Book 3 dovesse arrivare potrebbe non avere la tastiera removibile di cui abbiamo parlato finora, ma sicuramente si tratta di una prospettiva emozionante. Ci piacerebbe molto vedere un rinnovamento radicale da parte di Microsoft per la parte estetica e le performance di Surface Book 3.

Immagini: Microsoft

Surface Book 3: le caratteristiche che vorremmo

Dato che l'uscita di Surface Book 3 è ancora così lontana e non abbiamo alcuna informazione a riguardo, tutto ciò che possiamo fare è creare una lista dei desideri per tutto quello che vorremmo vedere sul prossimo Surface Book. Eccovi la nostra lista dei desideri per il Surface Book 3, basata su speculazioni, leak e voci di corridoio.

Componenti più potenti

Surface Book è il laptop più potente ed elegante prodotto da Microsoft, quindi vorremmo vedere tutti i componenti interni aggiornati. Intel è ormai pronta con i processori Ice Lake, che saranno disponibili entro la fine dell'anno. E Nvidia, stando alle indiscrezioni, sta preparando le schede video Super RTX. Il Surface Book 3 potrebbe dunque essere un dispositivo estremamente potente quando uscirà sul mercato. Immaginatevi una macchina portatile da lavoro in grado di reggere giochi 4K durante le vostre pause. E questo senza considerare il fatto che Microsoft potrebbe anche decidere di usare processori AMD Ryzen 3000; ma al momento ci sembra poco probabile.

Utilizzare lo spazio extra

Microsoft deve sfruttare meglio lo spazio disponibile nel modello da 15 pollici del Surface Book, sia che si tratti di una tastiera più estesa e dotata del tastierino numerico o di altoparlanti top di gamma con dei buoni bassi. In questo momento c'è molto spazio sprecato.

Una Thunderbolt 3, per favore

Il connettore Surface di Surface Book 2 offre numerosi utilizzi, ma per Microsoft è arrivata l'ora di passare a Thunderbolt 3 tramite USB-C. Thunderbolt 3 non solo consente trasferimenti più rapidi di dati, ma può anche fungere da hub per tutti i display e le periferiche che si desidera collegare. Se il Surface Book 3 vuole essere all'altezza della concorrenza, specialmente nel 2019 o nel 2020, deve adottare questo nuovo standard.

Probabilmente sarà proprio così. Microsoft ha brevettato un connettore magnetico USB-C che dovrebbe funzionare in un modo simile al caricatore magnetico Surface attuale. Resta da vedere se supporterà Thunderbolt 3, ma non c'è motivo per cui non debba essere così.

Migliore gestione della batteria

Uno dei difetti fatali di Surface Book 2 da 15 pollici era quello di scaricare la batteria mentre si giocava, anche quando era in carica tramite il Surface Connector. Microsoft avrebbe potuto giustificarsi dicendo che si trattava di un portatile per creators e non per il gaming, ma hanno incluso un ricevitore per il controller Xbox nel Surface Book 2. A prescindere da quale sia il target della prossima generazione, dovrebbe essere migliorata la gestione dell'alimentazione in modo da non scaricare la batteria quando è sotto carica.

Sarebbe bello un display 4K

Il display di Surface Book 2 ha una risoluzione 3.240 x 2.160 (260 ppi) con un rapporto 3:2 nel modello da 15 pollici. È senza dubbio un bellissimo display. Nonostante si avvicini al 4K, lo standard sta ormai diventando il vero 4K, quindi i creators digitali probabilmente apprezzerebbero uno schermo che rispecchi la nitidezza con la quale sono ormai abituati a produrre i loro contenuti.

Tutti gli accessori dovrebbero essere inclusi

Visto il prezzo attuale dei prodotti Surface Book e quello che probabilmente sarà in futuro, Microsoft dovrebbe includere tutti gli accessori essenziali con il Surface Book 3. Questo include l'eccezionale Surface Dial, assieme alla Surface Pen. Ci sembra giusto visto che si tratta essenzialmente di oggetti di lusso.

Facciamolo nero

Il Surface Book 2 è già un dispositivo estremamente bello, ma dato che Microsoft ha rivelato che Surface Pro 6 e Surface Laptop 2 avranno la colorazione nera tra quelle disponibili, ci piacerebbe vederla anche sul prossimo portatile 2 in 1.

Immaginatevi un Surface Book 3 che non solo possa competere con il MacBook Pro 2018, ma che abbia una un'opzione di colore più bella rispetto allo Space Gray sull'ultimo top di gamma di Apple.

