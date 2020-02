Star Trek Discovery terza stagione: quando esce, trailer, notizie

La nuova stagione di Star Trek: Discovery è in arrivo. Una terza stagione è stata confermata non molto tempo dopo i complessi e tempestosi exploit dell'equipaggio del Capitano Pike, e la loro lotta contro la famigerata IA Control (Controllo nella versione italiana), ma altri ostacoli interstellari stanno per rivelarsi.

L’equipaggio della Discovery tornerà nel 2020, ma la stagione uscirà in un secondo momento per dare la precedenza a Star Trek: Picard. Creatore e co-showrunner (insieme allo showrunner appena promosso, Michelle Paradise) Alex Kurtzman ha dichiarato a The Hollywood Reporter che "l'intenzione è quella di avere qualcosa di Star Trek sempre in onda, ma senza necessariamente accavallare i diversi scenari".

Poiché Star Trek: Discovery è in arrivo con la terza stagione, di seguito analizzeremo cosa dovremo aspettarci, chi saranno i vecchi membri del cast a rimanere sul set e chi saranno i nuovi, oltre a vedere verso quale linea proseguirà la storia.

Se non avete ancora visto la seconda stagione su Netflix, attenzione agli spoiler

Star Trek: Discovery. data di uscita della terza stagione. In arrivo nel 2020, ma quando?

930 years from home. Their fight begins. #StarTrekDiscovery returns with a new season in 2020. #StarTrekNYCC pic.twitter.com/gaRLZbWCp7October 5, 2019

La nuova stagione è stata confermata il 18 gennaio 2019, il mese in cui è iniziata la seconda stagione. Stiamo comunque aspettando un’esatta data di uscita. La stagione 1 è stata presentata in anteprima a settembre 2017 e la seconda stagione è arrivata a gennaio 2019. Con questo gap di 16 mesi e una pubblicazione per il 2020 confermata da Kurtzman, sopra, l’anticipata terza stagione potrebbe uscire ad aprile. Le puntate di Star Trek: Picard usciranno settimanalmente fino alla fine di marzo, e sembra molto improbabile che debutteranno nuovi episodi di Discovery in contemporanea.

Kurtzman ha dichiarato, nel podcast Deadline di Crew Call a giugno 2019, che "siamo all'episodio cinque della terza stagione di Discovery. Siamo molto avanti".

Il trailer della terza stagione di Star Trek: Discovery rivela il futuro dell'universo

Sopra possiamo vedere lo stato della Discovery nel futuro. Abbiamo anche un'anteprima di David Ajala (Nightflyers) nel ruolo del nuovo personaggio Cleveland Booker. Come riportato da Variety al San Diego Comic-Con 2019, Kurtzman ha affermato che Booker o "Book" "sarà un personaggio che infrangerà un po’ le regole".

Ad Ajala si uniscono i nuovi membri del cast Maulik Pancholy (Dr Nambue, ufficiale medico capo della USS Shenzhou), Terry Serpico (Ammiraglio Anderson, un alto funzionario della Flotta Stellare), e Sam Vartholomeos (Connor, un giovane ufficiale anc’egli della Shenzhou).

Un interessante particolare che si nota è una bandiera della Federazione Unita dei Pianeti con solo sei stelle: la Federazione sarà solo un lontano ricordo in questo prossimo futuro? Potrebbe esserci qualche legame con il libro dei fantasmi a cui fa riferimento il trailer?

Sembra anche che Burnham stia trascorrendo molto tempo alla ricerca di "quel domino di eventi che ha dato inizio a tutto questo". All'inizio del trailer vediamo Burnham cambiare capelli e aspetto, suggerendo che le sue ricerche potrebbero richiedere mesi o addirittura anni.

(Image credit: CBS)

Il cast della nuova stagione di Star Trek: Discovery è confermato

Il primo trailer conferma il ritorno di numerosi attori:

Michael Burnham: Sonequa Martin-Green

Saru: Doug Jones

Sylvia Tilly: Mary Wiseman

Dr Hugh Culber: Wilson Cruz

Lt. Joann Owosekun: Oyin Oladejo

Keyla Detmer: Emily Coutts

Paul Stamets: Anthony Rapp

Emperor Georgiou: Michelle Yeoh

Forse è il caso di dimenticare il capitano Pike e Spock, che languiscono nel presente. "Il nostro equipaggio di plancia è molto competente", ha detto Kurtzman a The Hollywood Reporter. "Li useremo molto, molto di più. Soprattutto perché questo equipaggio ha dato la vita l'uno per l'altro."

(Image credit: CBS)

La storia di Star Trek: Discovery,la terza stagione inizia nel futuro

(Image credit: CBS)

Quindi, quanto lontano è arrivata la Discovery? Sempre in occasione del SDCC 2019, Kurtzman ha dichiarato: "Ovviamente abbiamo fatto un salto abbastanza radicale nel futuro rispetto alla fine della seconda stagione - stiamo andando quasi 1000 anni nel futuro nella terza stagione, il che è pazzesco. Va oltre quanto qualsiasi altro Star Trek abbia mai visto prima." 930 anni, fino a un 32° secolo ancora inesplorato, per essere precisi.

Kurtzman si è anche detto panel entusiasta alla prospettiva di poter “onorare il canone ma stravolgerlo enormemente". Per Sonequa Martin-Green, che ha parlato con Syfy Wire, questa è un'opportunità per il mondo di Star Trek di andare dove nessuno è mai giunto prima, e farlo come si deve. Visitare nuovi pianeti, storie e settori è "il modo perfetto per definirci, perché siamo nuovi ma siamo sempre noi".

Parlando di Burnham, sappiamo che avrà un impatto su di lei. Martin-Green ha detto a TrekMovie che "c'è stato un profondo cambiamento [...] è legato a questo futuro in cui ci troviamo. Fondamentalmente ci sono una lunga serie di problemi che questo nuovo futuro presenta, una serie di conflitti completamente nuovi".

Può Discovery tornare indietro?

La prima stagione di Star Trek: Discovery si è rivelata un inizio promettente, ma si è un pò persa nella seconda stagione. La serie ha ubriacato gli spettatori con lunghe spiegazioni e tecnicismi, senza riuscire a dare seguito alla guerra galattica della prima stagione. Speriamo che questa Nuova Frontiera faccia ripartire la serie, senza doversi più appoggiare a volti familiari del passato.