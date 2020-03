Spotify: in arrivo una nuova interfaccia e i comandi vocali

Su Spotify arriverà una schermata Home completamente rivista, sia per smartphone che per tablet. Nella nuova versione sarete accolti con un cordiale "buongiorno", "buon pomeriggio" o "buonasera" a seconda dell'ora in cui aprirete l’app, ma c'è molto di più.

Durante il giorno, non cambierà solo il messaggio di benvenuto, ma anche il tipo di contenuti suggeriti. Le dimensioni dei pulsanti delle playlist Daily Mix e Discover Weekly, e della raccolta ‘Realizzata per te’ sono stati ridotte e posizionate nella parte superiore dello schermo, in modo da poterle selezionare direttamente o continuare a scorrere ulteriormente le icone.

Continuando a scorrere, potete accedere ai contenuti riprodotti di recente, mentre ancora più in basso troverete i suggerimenti di Spotify su ciò che potrebbe interessarvi. La nuova interfaccia utente permette di spostarsi più velocemente tra una traccia e l’altra, riducendo al minimo la quantità di spazio occupato dai diversi elementi.

La schermata Home sarà composta da due sezioni, con i nuovi contenuti evidenziati nella parte inferiore. Secondo Spotify, la nuova schermata Home "farà il duro lavoro per voi, rendendo più facile che mai trovare qualcosa da ascoltare, sia che si tratti di una canzone vecchia che di una novità assoluta".

Se siete abbonati a Spotify da almeno 30 giorni, la nuova interfaccia dovrebbe essere già disponibile sui vostri dispositivi in questo momento.

Controllo vocale

Le attuali modifiche si concentrano sui controlli touch, ma potrebbero esserci sviluppi anche per quanto riguarda i controlli vocali. Jane Manchun Wong, ricercatrice e ingegnere informatico, ha scoperto che la funzione utilizzerà la parola chiave "Hey Spotify".

Al momento si sa molto poco sui comandi vocali, poiché Spotify non ha annunciato nulla ufficialmente. Tuttavia, in uno screenshot condiviso da Wong è riportato che con la funzione "Hey Spotify" è abilitata, l'app ascolterà i comandi vocali quando è in esecuzione e visibile sullo schermo.

Spotify is working on “Hey Spotify” voice activation pic.twitter.com/PqZI01WZreMarch 4, 2020

Questa potrebbe essere una funzione davvero entusiasmante e vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più su come funziona e quando arriverà.

Via Engadget