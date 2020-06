Spot, il cane robot di Boston Dynamics è in vendita. Ecco quanto costa

Spot, il famosissimo cane robot di Boston Dynamics, ora è stato messo sul mercato ed è acquistabile a partire dalla "modica" cifra di 74.500 dollari. Poi ci sono i vari extra, come la batteria aggiuntiva (4620 dollari) e la telecamera mobile posizionabile sul fondo della schiena del quadrupede (29.750 dollari). Al prezzo di un'auto molto costosa, Spot ora può essere acquistato online.

Comunque, non c'è da preoccuparsi se non potete permettervelo. Il cane senza testa, famoso per la sua straordinaria agilità, può essere sì acquistato dalle aziende, ma solo per farne un uso commerciale e industriale "a scopo benefico".

L'anno scorso Spot era disponibile solo nell'ambito della ricerca con il programma Early Adopter: per averne uno era necessario sottoporre un'idea di utilizzo convincente a Boston Dynamics, e i circa 150 droidi in circolazione venivano impiegati per attività come supervisionare progetti di costruzione o accedere ad aree considerate pericolose per gli esseri umani.

Il fondatore di Boston Dynamics, Marc Raibert, ha affermato che l'azienda ha perfezionato per decenni l'intelligenza e l'agilità del robot per renderlo utile nella risoluzione di alcuni problemi nel mondo reale. Spot, infatti, è in grado di svolgere lavori che per gli umani sarebbero eccessivamente difficili e pericolosi: può saltare, correre, salire le scale e addirittura aprire le porte, oltre a disporre di una capacità di calcolo che gli permette per esempio di elaborare mappe 3D e individuare eventuali guasti nei macchinari delle industrie.

Naturalmente non si tratta di un adorabile cane robot da tenere in casa. L'azienda dichiara che Spot non può essere utilizzato in maniera sicura in un ambito domestico o in presenza di bambini. Spot deve operare ad almeno due metri di distanza dalle persone, e chi lavora "a contatto" con il quadrupede deve essere formato e adottare un comportamento adeguato nel rispetto delle norme di sicurezza.