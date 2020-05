Sony Z8K, il televisore 8K scende di prezzo

Sony Z8H è destinata a diventare la TV 8K di punta dell'azienda per il 2020, dato che è anche l'unica in uscita quest'anno. L’azienda non ha ancora annunciato i prezzi per il mercato europeo, tuttavia negli USA il modello da 75 pollici costa 7000 dollari, mentre quello da 85 viene 10000. Considerando che il modello da 85 pollici del Sony Z9G dello scorso anno è in vendita a 10000 euro, il prezzo di lancio dello Z8H è interessante.

Ma la concorrenza è agguerrita.



Samsung e LG hanno fatto molti progressi sui TV 8K e ora entrambe vantano un ampio portfolio tra cui scegliere.

Sebbene questa varietà possa rendere più difficile la scelta di un televisore 8K, consente a entrambi i produttori di occupare più fette di mercato. I modelli Samsung per il 2020 includono il top di gamma QLED Q950TS , il Q900TS “di fascia media” e il Q800TS, tutti con risoluzione 8K. Il modello Q800TS è il più economico e i prezzi partono da “soli“ 4000 euro, il 60% in meno rispetto a Sony.

A differenza di Sony, Samsung offre anche tutti e tre i suoi prodotti 8K in formato da 65 pollici, riducendo inevitabilmente i costi e rendendo più fattibile l’acquisto di un TV 8K.

LG, d'altra parte, ha il vantaggio di essere l'unico produttore a offrire un OLED 8K, LG Signature ZX, disponibile con un pannello da 88 pollici alla “modica” cifra di 30000 euro.

Gli LCD 8K di LG, tuttavia, dovrebbero avere prezzi simili allo Z8H e saranno disponibili in formato da 75 pollici e 65 pollici. Le immagini offerte dai TV 8K sono certamente sensazionali, tuttavia al momento non sono disponibili contenuti con una tale risoluzione. Questo porta a un mercato di nicchia cui conseguono prezzi molto alti, sebbene i colossi coreani stiano facendo del loro meglio per abbassare i prezzi di queste soluzioni.

LG offre un TV OLED 8K, ma in pochi possono acquistarlo (Image credit: LG)

Perso in un mare 8K

Qual’è il miglior TV 8K? È una domanda affascinante che interessa ben pochi oggigiorno, date le dimensioni relativamente ridotte di suddetto mercato. Samsung e LG stanno lavorando sodo per limare il prezzo e aumentare la varietà e le dimensioni dei modelli disponibili, senza dimenticare il TV QLED 8K da 55 pollici dello scorso anno, e in questo settore il TV Sony potrebbe aver vita difficile.

E sarebbe un peccato, perché Sony Z9G, il televisore 8K di debutto dell'azienda, è sorprendente per la sua capacità di upscaling, l'HDR vivido e gli ampi angoli di visualizzazione. A meno che Sony non riesca a offrire qualche funzionalità innovativa, Z8H potrebbe venir schiacciato dalla concorrenza.