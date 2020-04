Sony Xperia 1 II potrebbe arrivare entro la fine del mese

Sony Xperia 1 II potrebbe essere messo in vendita a breve, dal momento che un tweet della stessa Sony suggerisce che il nuovo smartphone potrebbe arrivare entro le prossime due settimane.

L’indiscrezione proviene dall'account Twitter spagnolo di Sony, che ha pubblicato un tweet dicendo: "Xperia 1 II sarà disponibile sul mercato alla fine di questo mese".

Lo smartphone è stato presentato durante un evento online a febbraio, ma Sony non ha fornito dettagli sui prezzi o sulla data di uscita.

Una fonte molto vicina alla questione, tuttavia, suggerisce che potremmo vedere lo smartphone più recente di Sony molto presto, anche se l'assenza di un annuncio ufficiale da parte di Sony indica che la data di uscita probabilmente non doveva essere ancora annunciata.

Le parole "entro questo mese" suggeriscono che lo smartphone potrebbe essere rilasciato nelle prossime due settimane, quindi il debutto potrebbe essere davvero vicino.

Resta l’ipotesi che Sony Xperia 1 II potrebbe debuttare inizialmente solo in Spagna nelle prossime settimane, per poi essere distribuito a livello globale solo in seguito., Non sarebbe una mossa tipica di Sony, quindi speriamo di vedere lo smartphone arrivare in più Paesi contemporaneamente all'inizio di maggio.

Attualmente stiamo solo aspettando per scoprire il prezzo, che probabilmente verrà svelato quando lo smartphone verrà rilasciato.

Le caratteristiche di Sony Xperia 1 II

Sony Xperia 1 II è il nuovissimo smartphone di fascia alta dell'azienda, progettato per le persone che sfruttano il proprio smartphone principalmente per la riproduzione di contenuti multimediali.

Sony Xperia 1 II presenta uno schermo 4K da 6,5 ​​pollici con proporzioni 21:9 e altoparlanti stereo, oltre a un jack per cuffie da 3,5 mm. Potrebbe essere perfetto, quindi, per tutti coloro che attualmente si trovano bloccati a casa a causa della pandemia di Covid-19 e sono alla ricerca di uno smartphone che gli permetta di godersi la visione di film e serie TV cin un’alta qualità

Gli smartphone Sony sono in genere adatti anche per i giochi, merito della potenza di elaborazione e dell’ottimizzazione dei giochi, che vengono adattati per lo schermo più allungato.

Potete leggere le nostre recensioni di Xperia 1 e Xperia 5 per farvi un'idea di come si comportano i modelli Sony del 2019 e, di conseguenza, capire cosa potete aspettarvi dal prossimo Xperia 1 II.

Recensiremo il nuovo smartphone non appena verrà rilasciato, si spera presto, quindi rimanete sintonizzati per non perdere nessuna notizia.