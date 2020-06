Sony WH-1000XM4, le cuffie con cancellazione del rumore usciranno a breve

Secondo un elenco di prodotti ubblicato e poi rimosso da Dell Canada (tramite The Walkman Blog), le cuffie wireless WH-1000XM4 di Sony potrebbero essere annunciate ufficialmente entro pochi giorni.

L'elenco in questione non mostrava nessuna immagine delle cuffie, ma riportava un prezzo di 499,99 dollari canadesi (circa 330 euro al cambio attuale) e una disponibilità a partire dal 23 giugno, suggerendo che la presentazione potrebbe essere imminente.

L'elenco sembra sia stato rimosso rapidamente dopo la pubblicazione, ma questo non ha impedito a un altro rivenditore online, Adorama , di rendere pubblica a sua volta la pagina del prodotto in questione.

Il successore delle Sony WH-1000XM3 sembra sarà disponibile nei colori nero e argento. Le cuffie sono ancora visibili sul sito, sebbene entrambe le pagine riportino la dicitura "questo articolo non è più disponibile".

Una delle tante indiscrezioni

Non è la prima volta che un rivenditore si lascia sfuggire informazioni in merito alle Sony WH-1000XM4. Non molto tempo fa, Walmart ha per sbaglio rivelato una serie di specifiche sulle prossime cuffie con cancellazione del rumore di Sony, anticipandone la maggior parte delle funzioni.

Tale lista, insieme a un'altra pagina riguardo al prodotto erroneamente pubblicata da Best Buy, confermava il prezzo di Dell Canada, suggerendo che le cuffie potrebbero costare il corrispondente di circa 350 euro.

Sony WH-1000XM3 costavano 380 euro quando sono state presentate, quindi le indiscrezioni trapelate sembrano credibili. Sembra che Sony comunque non stia apportando cambiamenti significativi alla nuova versione delle sue famose cuffie over-ear leader del settore.

Sony, invece, sembra stia apportando diverse modifiche al modello attuale, tra cui l'associazione Bluetooth multi-point, un miglioramento della qualità audio, supporto al Bluetooth 5 e la tecnologia Adaptive Sound Control, che modifica automaticamente il bilanciamento del suono in modo da adattarsi secondo diversi tipi di utilizzo.

L’assenza di modifiche significative non è necessariamente una cosa negativa; XM3 sono tuttora le nostre cuffie con cancellazione del rumore preferite e crediamo che le XM4 avranno lo stesso successo.

Non volete aspettare di scoprire cos’hanno in serbo le XM4? Ecco le migliori offerte in merito alle Sony WH-1000XM3 che abbiamo trovato oggi: