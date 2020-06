Sony A7S III uscirà quest'estate e sarà completamente rinnovata

Sony ha rivelato che la tanto attesa Sony A7S III – o qualunque sarà il nome del successore della full-frame A7S II – arriverà molto presto.

Durante una chiacchierata con DPReview, Kenji Tanaka, VP and Senior General Manager della Sony Imaging Business, ha confermato che "il successore della Alpha 7S è in arrivo quest'estate. Al momento ci stiamo concentrando sul lancio della nuova fotocamera, che presenterà un design completamente rivoluzionato, dall'estetica al sensore".

Negli ultimi mesi le indiscrezioni su questa nuova fotocamera non si sono sprecate, e secondo le più recenti il lancio della A7S III sarebbe stato posticipato in modo che Sony possa rendersi conto di come verrà accolta la Canon EOS R5, il cui lancio è previsto per il 9 luglio.

E a giudicare dai commenti di Tanaka, sembra proprio che Sony A7S III arriverà effettivamente quando le acque si saranno calmate, dopo il polverone che avrà sollevato la presentazione della nuova fotocamera Canon.

Tanaka ha confermato che nella nuova fotocamera ''tutto sarà rinnovato'', suscitando l'entusiasmo dei videomaker che per anni hanno aspettato una full-frame Sony che fosse pensata specificamente per i video. Sembra comunque che il concetto fondamentale alla base di questa fotocamera rimarrà lo stesso.

Durante l'intervista, infatti, Tanaka ha aggiunto che "La 'S' inizialmente stava per 'sensibilità', ma penso che ora sarebbe più opportuno dire che sta per 'superiore', in termini di qualità dell'immagine e possibilità d'espressione. Avrà pixel davvero grandi, e credo che molti professionisti e fotografi esperti apprezzeranno davvero la nuova fotocamera".

Il rovescio della medaglia della bassa risoluzione della A7S è la dimensione proporzionalmente grande dei pixel del sensore da 12MP, che la rendono perfetta per scattare e registrare video in condizioni di luce scarsa (a patto che non vogliate immortalare soggetti che si muovono velocemente). Uno degli aspetti che avrebbe bisogno di essere migliorato è l'autofocus, area in cui Sony eccelle con fotocamere come la Sony A7R IV.

(Image credit: Sony)

Il più richiesto

Cos'altro possiamo aspettarci dalla Sony A7S III? Tanaka non ha svelato niente di preciso riguardo le specifiche, ma ha detto che alcune delle funzioni più richieste dai proprietari della A7S II sono la registrazione video 4K / 60p e l’output a 10 Bit in 4:2:2, che permetterebbe una versatilità maggiore in fase di post-produzione.

In precedenza si era parlato di un sensore retroilluminato da 15.36 MP e design Quad Bayer. Questo rumor non sembra scontrarsi con le parole di Tanaka, e significa che la nuova fotocamera potrebbe avere il vantaggio pixel più grandi senza pestare i piedi ad altre fotocamere più potenti e versatili come la Sony A7 III.

La Sony A7S III potrebbe anche offrire la registrazione in formato Raw e altri miglioramenti per quanto riguarda la batteria. Una delle cose più deludenti della A7S è proprio la necessità di munirsi di quattro o cinque batterie per essere sicuri di arrivare alla fine di un'intensa giornata di scatti.

Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più sul successore della Sony A7S.