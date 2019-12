I migliori programmi per il tuo computer Apple

Dove : App Store

Sono ormai anni che Microsoft Office è disponibile per i Mac, ma fino ad oggi era necessario scaricare l’app dal sito di Microsoft e non tutto era così semplice. Dopo molte richieste ora è finalmente possibile scaricarla direttamente dall’App Store, anche se poi naturalmente servirà l'abbonamento per poterla usare.

Non è questo il luogo giusto per spiegare come funziona il pacchetto per la produttività più famoso del mondo. Basta sottolineare che sono presenti le versioni per Mac di Word, PowerPoint ed Excel.

Si tratta di una di quelle app indispensabili per chi lavora e il fatto che sia disponibile direttamente dal Mac App Store significa che non dovrete più preoccuparvi nemmeno degli aggiornamenti.

The market for disk optimization apps is neither desolate nor particularly interesting, particularly on the Mac – where Apple usually does a good job of cleaning up its drives on its own. However, for a program that’s far more intuitive and user friendly than, say, the built-in Macintosh HD storage management software, your best bet is to turn your attention to Dr. Cleaner. This app splits up all your data into easily digestible chunks that would otherwise be obtuse.

Dr. Cleaner groups up all the trash on your Mac and labels them in groups like ‘Junk Files’ and ‘Big Files’ – rather than listing off 30GB of documents and 10GB of iOS files you can’t comprehend. Then, you can look at the file names themselves and decide whether or not you want to keep them on your PC. You can also use Dr. Cleaner to monitor CPU, network and RAM usage as well, for the sake of putting some pep in your aging Mac’s step.