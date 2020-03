Google Duo ora supporta le videochiamate di guppo fino a 12 persone

Se state cercando un'alternativa a Zoom e Skype, c'è un nuovo concorrente da considerare: Google Duo ora supporta le videochiamate per un massimo di 12 persone (precedentemente arrivava solo fino a 8), rendendola un'ottima scelta per le videoconferenze più affollate.

Zoom è uno dei nomi più importanti in questo ambito, ma non è privo di problemi, incluso quello della privacy del suo sistema di invito, che consente a chiunque abbia il link di partecipare alla videochiamata. Inoltre, fino a poco tempo fa, la sua applicazione di iOS condivideva i dati con Facebook anche se non si disponeva di un account sul social network.

L'annuncio è arrivato da Sanaz Ahari Lemelson, responsabile sui prodotti di comunicazione di Google.

We are grateful that Duo is helping users see their loved ones all around the world. We recognize group calling is particularly critical right now. We have increased group calling from 8 participants to 12 effective today. More to come. #AllInThisTogether #COVID19March 27, 2020

La modifica è entrata in vigore immediatamente e non è necessario aggiornare l'app Google Duo per iniziare a effettuare videochiamate con più persone.

Comunicare è più facile

Come spiega Engadget , la videochiamata di gruppo è una funzionalità relativamente nuova per Duo. L'app supportava solo le chiamate bidirezionali quando ha debuttato nel 2016, e il supporto per un massimo di otto partecipanti è stato aggiunto solo l'anno scorso.

Con l'ultimo aggiornamento di Duo, il numero massimo di partecipanti rimane ancora un po' indietro rispetto a Zoom, Skype, FaceTime e Google Hangouts, che ne supportano oltre 30, ma ci sono altri motivi per cui si potrebbe preferire rispetto alla concorrenza.

A differenza di Hangouts, Duo non richiede un abbonamento a pagamento per le chiamate multidirezionali e non ci sono limiti di tempo per le videoconferenze. FaceTime richiede a tutti i partecipanti di utilizzare necessariamente un dispositivo Apple, mentre Duo funziona sia su iOS che su Android. Dal momento che non si tratta di una piattaforma molto nota, è probabile che ci siano meno richieste nei suoi server in questo momento, il che potrebbe portare il vantaggio di videochiamate più stabili e fluide.